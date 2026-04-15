Zoe Saldaña, Noah Wyle y Benicio del Toro entre los artistas más influyentes de 2026, según Time

La revista Time anunció su lista de las 100 personas más influyentes del mundo de este 2026. Esta lista incluye artistas, políticos, empresarios, deportistas y más figuras públicas cuyo trabajo genera un impacto en la sociedad.

La lista de este año contempla nombres de celebridades de la industria del entretenimiento. Entre los que destacan Ben Stiller, Benicio Del Toro, Zoe Saldaña, Ethan Hawke, Kate Hudson, Dakota Johnson, Ranbir Kapoor, Claire Danes, Keke Palmer, Sterling K. Brown, Alan Cumming, Noah Wyle, Anderson.Paak, Jonathan Groff, Wagner Moura, Rhea Seehorn, Jafar Panahi, Luke Combs y Nikki Glaser.

El editor jefe de Time, Sam Jacobs, escribió una carta a los lectores en el que explica los criterios de elección de los integrantes de esta prestigiosa lista.

“No existe una única métrica que defina la influencia. Nuestras selecciones se basan en las historias que dan forma al mundo cada año y en las personas que las escriben. Algunas son bien conocidas por muchos, otras solo dentro de sus respectivos campos… Sospechamos que pocas personas conocerán a las 100 personas”, dijo.

De acuerdo con Jacobs, se concentraron “en las áreas que creemos que moldean el futuro, incluidas la IA, el clima, la salud y la filantropía, así como campos emergentes en los que las personas, como los creadores digitales, están desempeñando un papel desproporcionado”.

La revista elige a unos colaboradores de renombre para que escriban los perfiles de las figuras que conforman la lista. El perfil de Dakota Johnson lo escribió Taylor Swift, Ralph Lauren por Oprah Winfrey, el Papa León XIV por Martin Scorsese, Victoria Beckham por Anna Wintour, Mashama Bailey por Kamala Harris, Luke Combs por Ed Sheeran, Jennie por Gracie Abrams, Kate Hudson por Mindy Kaling, Lando Norris por Paris Hilton, Lisa Kudrow sobre Alan Cumming, Sutton Foster sobre Jonathan Groff, Jesse Eisenberg sobre Claire Danes y Laura Linney sobre Ethan Hawke.

La 20ª Gala Anual TIME100 de la revista, se celebrará el 23 de abril en la ciudad de Nueva York. Nikki Glaser será la presentadora del evento luego de ser la conductora de la pasada edición de los Golden Globes y contará con las actuaciones musicales de Luke Combs y Coco Jones.

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