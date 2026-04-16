“La Casa de los Famosos 6”: Así van las votaciones hoy 16 de abril

A medida que pasan las semanas, la competencia en “La Casa de los Famosos 6” se va poniendo más interesante porque cada vez hay menos habitantes y, tras la reciente placa de nominaciones anunciada, la cual cuenta con ocho candidatos, es importante saber qué participantes comenzaron liderando las votaciones este jueves, 16 de abril.

La única que no está repitiendo entre los nombres que podrían dejar el reality en la próxima gala es Laura G, quien fue la líder de la semana anterior, aunque ahora se ubica entre los menos votados en las primeras de cambio.

Así van las votaciones en “La Casa de Los Famosos 6”

Tan solo horas después de darse a conocer la placa, las cuatro personalidades que están recibiendo mayor apoyo son: Celinee Santos, Josh Martínez, Kenny Rodríguez y “El Divo”; según la investigación de la periodista del portal La Opinión, Clary Castro.

Mientras que los cuatro que hasta ahora no están teniendo suerte en las votaciones son: Caeli, Yoridan, Stefano y Laura G. Pero todavía faltan varios días para definir al noveno eliminado de la competición y el panorama podría cambiar, más aún con las próximas dinámicas que se llevarán a cabo.

Lista de participantes que han abandonado la competencia

Semana 1: Zoé Bayona (eliminación)

Semana 2: Lupita Jones (eliminación)

Semana 3: Sergio Mayer (eliminación)

Semana 4: Vanessa Arias (eliminación)

Semana 5: Kunno (eliminación)

Semana 5: Oriana Marzoli (expulsión)

Semana 6: Jayline Ojeda (eliminación)

Semana 7: Julia Arguelles (eliminación)

Semana 8: Laura Zapata (eliminación).

Laura Zapata lucha para que se descubra la “trampa” de El Divo

La más reciente eliminada, Laura Zapata, perdió en la gala en la lucha uno a uno contra El Divo por los votos y, tras su salida, quiere encargarse de que se “haga justicia” por el caso de Divo y Celinee Santos.

Esto motivado por la fiesta temática que se efectuó en la casa el pasado viernes, donde hubo una situación incómoda que generó miles de comentarios de los seguidores de “La Casa de los Famosos”, muchos considerando que El Divo debe ser expulsado después de una acción en la que el cubano bailaba con Santos y tuvo un acto que muchos consideran, incluso, como acoso.

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