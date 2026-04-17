Kathy Hochul pasó a ser residente fiscal de Nueva York en pleno debate por impuestos a los ricos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pasó a ser considerada residente fiscal de la ciudad de Nueva York en 2025, un cambio que la ubica en el centro del intenso debate sobre el aumento de impuestos a los más ricos que impulsa la alcaldía.

De acuerdo con un reporte de Gothamist, Hochul y su esposo, Bill Hochul, comenzaron a alquilar un apartamento en Murray Hill y declararon en sus impuestos estatales que ambos vivieron los 12 meses del año en los cinco distritos.

Esto contrasta con 2024, cuando la gobernadora aseguró no haber residido en la ciudad, mientras que su esposo sí declaró presencia durante todo el año.

El cambio implica que la pareja, que reportó ingresos por $1.86 millones de dólares en 2025, quedaría sujeta a un eventual aumento del impuesto sobre la renta promovido por el alcalde Zohran Mamdani, indicó el medio neoyorquino.

El plan busca elevar la carga tributaria a quienes ganan más de $1 millón de dólares para financiar programas como guarderías gratuitas y reducir el déficit presupuestario.

La propuesta ha generado tensiones políticas, ya que Hochul se ha opuesto públicamente a subir impuestos. Según ha sostenido, un incremento podría provocar la salida de contribuyentes con altos ingresos del estado.

Su portavoz, Kristin Devoe, rechazó que exista un interés personal en esa postura.

“La oposición de la gobernadora Hochul a aumentar los impuestos sobre la renta de los neoyorquinos se basa únicamente en su enfoque en la asequibilidad y la necesidad de garantizar que no expulsemos a los contribuyentes del estado ni traslademos más costos a los trabajadores”, afirmó Devoe, citada por Gothamist.

“Ningún gobernador en la historia ha brindado más apoyo financiero a la ciudad de Nueva York”, añadió.

Michael Kink, director ejecutivo de Strong Economy for All, señaló que la mayoría de los neoyorquinos respalda mayores impuestos a los más ricos. “Es razonable preguntarse si la gobernadora se está protegiendo de impuestos más altos”, dijo Kink.

“Debería escuchar al pueblo, no a sus donantes multimillonarios ni a rumores de interés propio”, sugirió.

Asimismo, Ella Mahony, portavoz de la campaña Impuestos a los ricos de NYC-DSA, afirmó que los ingresos de Hochul reflejan una desconexión con la situación económica de la población.

Mientras tanto, la gobernadora propuso un recargo a segundas residencias valoradas en más de $5 millones de dólares, que podría generar alrededor de $500 millones de dólares anuales. Sin embargo, dejó claro que no contempla cambios en el impuesto sobre la renta.

“No estoy considerando en absoluto los impuestos sobre la renta ni los impuestos corporativos”, dijo Hochul. “Mi objetivo es identificar maneras de brindar asistencia adicional a la ciudad”.

Los Hochul dentro de los mayores ingresos de Nueva York

Según detalla Gothamist, los Hochul se encuentran dentro del 1% de mayores ingresos del estado. La mayor parte provendría del salario de Bill Hochul en el bufete Davis Polk, con $1.35 millones de dólares, mientras que la gobernadora habría percibido $250,314 dólares por su cargo.

El reporte también señala que la gobernadora estuvo al menos 162 días en Nueva York en 2025, cerca del umbral de 184 días que suele utilizarse para definir residencia fiscal.

Aun así, funcionarios estatales sostienen que su residencia principal continúa en Buffalo, aunque a efectos tributarios figura como residente de la ciudad.

La publicación de declaraciones de impuestos por parte de funcionarios, tradicional en Nueva York, muestra señales de retroceso. Este año, figuras como el vicegobernador Antonio Delgado y la fiscal general Letitia James optaron por no divulgar sus reportes fiscales.

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