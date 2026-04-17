Steven Spielberg promete que “Disclosure Day” no será su última película

Steven Spielberg fue parte de la CinemaCon 2026 que se realizó en Las Vegas, Nevada, durante esta semana. Las grandes productoras de Hollywood presentaron sus proyectos más atractivos para dentro de los próximos dos años.

Entre los estrenos más esperados de este año está “Disclosure Day”, la nueva película de ciencia ficción de Spielberg. Esta es la primera superproducciones del afamado director en 10 años.

“Disclosure Day” llegará a las salas de cine el 12 de junio. Hay que recordar que entre 2023 y 2025 ha enfocado su carrera en producir películas y no en dirigir; la última que estrenó como director fue “The Fabelmans”, en 2022.

Al subir al escenario, el ganador de Oscar recibió una ovación y eso le hizo prometer que esta no sería su última película.

Hasta la fecha se han hecho públicos dos tráilers de “Disclosure Day” y durante la CinemaCon presentó un nuevo adelanto. Aunque no se ha revelado la trama de la película con claridad, se sabe que se centrará en el contacto de la civilización con vida extraterrestre y una conspiración gubernamental para ocultar su llegada.

La historia original, la cual no se ha basado en ningún libro, está protagonizada por Emily Blunt (como una meteoróloga que parece tener una conexión con los visitantes), Josh O’Connor (un hombre con pruebas de contacto) y Colin Firth (un burócrata que intenta ocultar la verdad).

Aprovechando que estaba frente a los dueños de sala de cine, el director dio algunos consejos para preservar el cine. Consideran que las producciones deben tener más tiempo en cartelera antes de ser estrenadas en plataformas de streaming.

Explicó: “El público encontrará lo que quiere ver, sean películas grandes o pequeñas, pero los estudios deben ayudarnos ampliando considerablemente los periodos de exclusividad, como acaba de hacer Donna Langley (directora de Universal Entertainment)”.

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