Hombre pierde dedos de la mano tras colapso de una fachada de piedra en Manhattan

Las autoridades de Nueva York informaron que un hombre perdió al menos dos dedos luego de que un gran pedazo de fachada de piedra de un edificio de Manhattan se desprendiera y le aplastara la mano.

La víctima se encontraba sentada frente al número 832 de Broadway en Greenwich Village cuando una pieza pesada de la fachada de la entrada del edificio de 10 pisos lo golpeó poco antes de las 4 de la madrugada del sábado, de acuerdo con la policía y los bomberos de Nueva York.

Fue llevado de urgencia al Hospital Bellevue con contusiones y dos, posiblemente tres, dedos menos, pero finalmente su estado fue estable, según las transmisiones de radio del Departamento de Bomberos de Nueva York y la policía.

“Un inquilino del edificio me dijo que su esposa lo oyó. La despertó”, manifestó Jeff Ayers, de 48 años, quien ha trabajado por tres décadas en la librería Forbidden Planet, que se encuentra al lado.

“Dijo que sonó como si hubiera explotado una bomba.”

Varios vecinos dijeron haber oído una “explosión” y haber visto las luces intermitentes de un camión de bomberos que se presentaba en el sitio, dijo una fuente.

“Gracias a Dios, nadie resultó herido de gravedad. Era un trozo de cemento enorme. Si te hubiera golpeado de lleno, habrías muerto”, añadió la fuente.

Más tarde, el sábado, la fachada izquierda del edificio de 130 años de antigüedad fue puesta en el porche, dentro de la valla metálica de la entrada.

La zona que rodeaba la entrada, que estaba acordonada con cinta de precaución y barreras del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Asimismo, parecía haber manchas de sangre en la acera, algunas con una forma que recordaba a dedos.

En la puerta del edificio se puso una multa amarilla por una infracción de seguridad, en la que se pedía un informe de un ingeniero después de que una “piedra decorativa” se derrumbara sobre un transeúnte, dice la multa.

Los registros públicos indican que el edificio es propiedad de la empresa de gestión inmobiliaria Buchbinder & Warren LLC.

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