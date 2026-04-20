Arrestan a hombre que agredió brutalmente a usuario del metro tras intentar colarse sin pagar

Un sujeto que atacó a un pasajero del metro de Nueva York mientras profería insultos homófobos fue capturado luego de estar tres meses prófugo por tratar de colarse en una estación de metro de El Bronx, informaron la policía y diferentes fuentes.

De acuerdo con las autoridades, Yeshayahu Carraway, de 41 años, atacó a un joven de 24 años al que siguió al bajar de un tren L con destino al norte en la parada de Lorimer Street en Williamsburg alrededor de las 5:00 de la mañana del 18 de enero.

Carraway estaba armado con un cuchillo cuando, supuestamente, le gritó insultos homófobos y golpeó al hombre, dejándole heridas en la cabeza y el cuerpo, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). El agresor se fugó del sitio inmediatamente.

Según los oficiales, el joven sufrió heridas leves, aunque rechazó la atención médica en la escena, informó New York Post.

Sin embargo, las malas acciones de Carraway le pasaron factura tres meses después.

El criminal fue arrestado el sábado en la noche a las 7:40 luego de que los agentes lo sorprendieran tratando de evadir el pago de la entrada al metro ingresando por la puerta de emergencia en la estación de Hunts Point Avenue en El Bronx, señalaron las fuentes.

Mientras el delincuente era arrestado por la evasión del pago del pasaje, la policía los vinculó con el perturbador ataque en enero.

Este hecho no fue el primer encontronazo de Caraway con la ley.

De acuerdo con las fuentes, el hombre ya había sido detenido varias veces por agredir físicamente a otras personas; fue arrestado por agresión en 2011 y 2017.

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