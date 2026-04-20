Billboard reconoce a Rosalía como la “Mujer del año”

La cantante española Rosalía recibirá el premio a la ‘Mujer del Año’ en la ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026.

Este evento se celebrará el jueves 23 de abril en Miami, en el cual se reconoce a las talentosas mujeres artistas que destacan por su trabajo y legado musical.

Telemundo y Billboard anunciaron que el reconocimiento especial de este año se entregará a Rosalía. De acuerdo con el comunicado, le entregan este reconocimiento por ser “una de las voces más influyentes de su generación”. Asimismo, la organización reconoce el impacto musical de Rosalía. “Ha desafiado los límites de la música en español al fusionar tradición y vanguardia con una visión artística innovadora que ha cautivado audiencias en todo el mundo”, continúa el comunicado.

Los organizadores reconocen cómo el más reciente y disruptivo álbum de Rosalía causó un impacto musical que la consolidó en la industria musical.

“Su más reciente álbum reafirma su estatus como una fuerza cultural, generando conversación global y consolidando su reputación como una líder creativa y visionaria”, expusieron.

El último álbum de Rosalía se llama ‘LUX’; debutó en noviembre en el primer lugar de las listas ‘Top Latin Albums’, ‘Top Latin Pop Albums’, ‘Classical Albums’, ‘Classical Crossover’ y ‘World Albums’, así como en el cuarto sitio del Billboard 200, su primera vez en el top 10 en la lista general.

Los organizadores aseguraron que “su influencia trasciende la música”, pues también ha impactado a las artes visuales, la moda y la dirección artística.

“Reconocerla como ‘Mujer del Año’ es celebrar una trayectoria de excelencia artística, así como su impacto cultural y las nuevas posibilidades que continúa abriendo para las mujeres en la música”, concluyeron.

Rosalía se suma a la lista de mujeres que han recibido este premio desde la creación del evento en 2023. Ese año la homenajeada fue Shakira, en 2024 fue Karol G y en 2025 Selena Gómez.

Otras artistas reconocidas por Billboard

El pasado 30 de marzo, Billboard y Telemundo anunciaron el resto de las artistas que recibirán reconocimientos especiales en la gala de Billboard Mujeres Latinas en la Música. Becky G recibirá el premio Impacto Global por su capacidad para conectar con audiencias en todo el mundo.

“Como una apasionada defensora de la representación latina, las comunidades inmigrantes, el empoderamiento femenino y la concienciación sobre la salud mental, Becky G lidera con autenticidad y propósito”, dijeron Billboard y Telemundo en el comunicado.

Joy, vocalista del dúo Jesse & Joy, será homenajeada con el premio Espíritu de Cambio, un reconocimiento para las artistas que promueven cambios positivos dentro y fuera de la música.

“A través de su música, su activismo y su compromiso inquebrantable con la inclusión y la justicia, Joy continúa inspirando el cambio, ejemplificando el verdadero espíritu de una artista que entiende el poder de su influencia para construir un mundo mejor”, agrega el comunicado.

Julieta Venegas recibirá el premio Excelencia Artística, un reconocimiento a los artistas por su excepcional calidad musical.

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