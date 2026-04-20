El rapero D4vd fue acusado por el asesinato de la adolescente Celeste Rivas en Los Ángeles

El cantante D4vd, de 21 años, fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de una adolescente cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en septiembre dentro de un vehículo Tesla en Los Ángeles, informó este lunes la Fiscalía del condado, según datos de The Associated Press.

El artista, identificado legalmente como David Burke, enfrenta cargos por la muerte de Celeste Rivas Hernández, reportada como desaparecida en 2024 cuando tenía 13 años. Las autoridades señalaron que la menor tenía 14 años al momento de su fallecimiento y la describieron como una menor fugitiva.

De acuerdo con la denuncia penal, Burke habría abusado sexualmente de la víctima de forma continuada entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024. La fiscalía sostiene que el crimen ocurrió alrededor del 23 de abril de 2025, cuando la adolescente fue vista con vida por última vez al dirigirse a la residencia del cantante en Hollywood Hills.

También se le atribuye la mutilación del cuerpo semanas después.

El caso incluye circunstancias agravantes como acecho, comisión del delito con fines de lucro y asesinato de un testigo durante una investigación, lo que podría derivar en la pena de muerte, aunque las autoridades no han confirmado si la solicitarán.

Burke también enfrenta cargos por actos lascivos con una menor de 14 años y por mutilación de un cadáver.

“La peor pesadilla de cualquier padre”

El fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, calificó el caso como “la peor pesadilla de cualquier padre” y afirmó que “Celeste, que por aquel entonces tenía 14 años, fue a casa del señor Burke en Hollywood Hills. Nunca más se supo de ella”.

El rapero D4vd fue acusado de asesinato. Foto: Jordan Strauss / Invision / AP

El cuerpo de la adolescente fue hallado el 8 de septiembre dentro de un Tesla Model Y de 2023 registrado a nombre del cantante, que había sido remolcado desde Hollywood Hills tras permanecer abandonado.

Según documentos judiciales citados por AP, los investigadores encontraron restos humanos en estado de descomposición dentro de bolsas en el vehículo.

La causa de muerte no ha sido revelada debido a una orden judicial que mantiene bajo reserva el informe forense, aunque se espera su publicación en los próximos días.

A D4vd lo arrestaron el jueves en una vivienda en Hollywood. Sus abogados negaron los cargos y aseguraron que “David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández ni fue el causante de su muerte”.

El cantante, conocido por su tema viral Romantic Homicide, había alcanzado notoriedad en redes sociales antes del caso. Tras el hallazgo del cuerpo, continuó su gira por Norteamérica, pero luego canceló presentaciones programadas.

AP confirmó además que su contrato con Interscope Records fue rescindido el año pasado.

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