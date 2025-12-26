El año en que la política, la tragedia y la cultura pop dominaron las búsquedas en EE.UU.

A medida que 2025 llega a su fin, Google presentó su tradicional Year in Search, un informe que revela los temas, personajes y acontecimientos que generaron los mayores picos de interés entre los usuarios en Estados Unidos.

A diferencia de un ranking por volumen total, este listado refleja los momentos en que las búsquedas se dispararon repentinamente, generalmente impulsadas por noticias de alto impacto, fenómenos virales o lanzamientos culturales que captaron la atención nacional.

El nombre que encabezó las búsquedas en EE.UU. fue Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA. Su muerte, ocurrida el 10 de septiembre mientras ofrecía un discurso en un evento universitario en Utah Valley University, provocó una ola de consultas sin precedentes. El caso no solo lideró el ranking general, sino que también ocupó el tercer lugar entre las búsquedas noticiosas del año, confirmando el peso que tuvo este hecho en el debate público.

Política y crisis institucionales, en el centro del interés

La política fue uno de los grandes motores de búsquedas en 2025. El “One Big Beautiful Bill Act”, firmado en julio, se posicionó como la principal búsqueda noticiosa del año y quinto término más buscado en general. La ley generó una intensa discusión nacional sobre su impacto económico y social, alimentando semanas de interés sostenido en línea.

Otro tema clave fue el cierre del gobierno federal, que se ubicó segundo entre las búsquedas de noticias y octavo en el ranking general. A esto se sumaron consultas sobre aranceles, protestas como el movimiento “No Kings”, la inauguración presidencial, y la publicación de los archivos Epstein, reflejando un año marcado por tensiones políticas, desconfianza institucional y alta participación ciudadana.

Cultura pop: cine, series y fenómenos virales

El entretenimiento volvió a demostrar su poder para dominar las búsquedas. La película de Netflix “KPop Demon Hunters” fue la segunda tendencia general del año y lideró cómodamente el ranking de películas más buscadas, consolidándose como un fenómeno global impulsado por el auge del K-pop y las plataformas de streaming.

Entre los productos virales, destacó Labubu, un muñeco coleccionable que explotó en redes sociales y se convirtió en un objeto de deseo, especialmente entre jóvenes. En el terreno tecnológico, el iPhone 17 ocupó el cuarto lugar general, confirmando que cada nuevo lanzamiento de Apple sigue generando enorme expectativa.

En televisión, las búsquedas estuvieron encabezadas por “The Hunting Wives” y “The White Lotus”, seguidas por producciones populares como “Squid Game”, “Severance”, “Andor” y “The Summer I Turned Pretty”, lo que evidencia el dominio del streaming en los hábitos de consumo cultural.

Las personas que marcaron tendencia

En la categoría de personas, el primer lugar fue para Zohran Mamdani, alcalde electo de la ciudad de Nueva York. Su victoria despertó un fuerte interés a nivel local y nacional, posicionándolo como una de las figuras políticas emergentes más buscadas del año.

El listado también incluyó a artistas, deportistas y figuras públicas como Papa León XIV, Shedeur Sanders, Karoline Leavitt y Jimmy Kimmel, mostrando la diversidad de perfiles que captaron la atención de los usuarios.

Las búsquedas relacionadas con fallecimientos reflejaron momentos de impacto colectivo. Además de Charlie Kirk, los estadounidenses buscaron información sobre la muerte de figuras icónicas como Gene Hackman, Ozzy Osbourne, Pope Francis, Hulk Hogan y Val Kilmer, generando picos de interés asociados a homenajes y recuerdos culturales.

Deportes, música y podcasts en auge

En deportes, los nombres más buscados incluyeron a Shedeur Sanders, Terence Crawford y Cooper Flagg, representantes de una nueva generación que acaparó titulares y expectativas. La música también tuvo fuerte presencia, con artistas como d4vd, Bad Bunny, Doechii y Coldplay entre los más consultados.

El consumo de podcasts continuó creciendo en 2025. “New Heights” lideró las búsquedas, seguido por “The Charlie Kirk Show” y “IMO with Michelle Obama and Craig Robinson”, confirmando el papel del audio como espacio clave para la conversación política, cultural y social.

Una de las categorías más llamativas fue “¿Qué dicen los niños?”, donde términos como “Sigma”, “Skibidi”, “Rizz” y “Ohio” reflejaron la rápida evolución del lenguaje juvenil impulsado por TikTok, memes y comunidades digitales. Estas búsquedas evidencian la brecha generacional y la curiosidad de adultos por entender códigos culturales emergentes.

Un reflejo de un año intenso

En comparación con 2024, dominado por la elección presidencial, Donald Trump y fenómenos virales como el juego Connections, el Year in Search 2025 muestra un panorama más fragmentado pero igualmente intenso. Tragedias, debates políticos, avances tecnológicos y productos culturales convivieron en un mismo ecosistema de atención.

El informe de Google confirma que, ante un mundo acelerado y cambiante, los estadounidenses recurrieron a las búsquedas no solo para informarse, sino para comprender, contextualizar y reaccionar frente a los acontecimientos que definieron un año marcado por la incertidumbre, la innovación y la cultura digital.

