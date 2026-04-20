La aprobación de Trump cae al 37%, su nivel más bajo en su segundo mandato: encuesta

El apoyo al presidente Donald Trump descendió hasta el 37%, el más bajo en su segundo mandato, según una nueva encuesta de NBC News realizada durante las dos primeras semanas de abril en un contexto marcado por la preocupación ciudadana por la economía y la inflación.

El sondeo, elaborado por NBC News Decision Desk y SurveyMonkey, refleja una tendencia de caída progresiva en la aprobación presidencial: en febrero se ubicaba en 39%, mientras que a comienzos de diciembre era de 42%.

A lo largo de 2025, los niveles habían mostrado una erosión constante, pasando del 45% en primavera y verano al 43% hacia finales de agosto.

Uno de los factores que explica este retroceso es la disminución del respaldo firme al mandatario. El porcentaje de quienes aprueban “firmemente” a Trump cayó al 20%, frente al 26% registrado un año atrás. También se redujo el apoyo moderado, que pasó del 19% al 17% en el mismo periodo.

En paralelo, el rechazo se ha consolidado. La proporción de encuestados que desaprueban de forma contundente al presidente aumentó hasta el 50%, en comparación con el 42% de abril del año anterior. El grupo de desaprobación moderada se mantiene estable en torno al 13%.

Gestión de la inflación

La encuesta también refleja un deterioro en la percepción económica. La aprobación de la gestión de la inflación y el costo de vida, que durante gran parte de 2025 se había mantenido cerca del 40%, cayó abruptamente al 32% en la medición más reciente.

Solo un 13% expresó una aprobación total en este ámbito.

El contexto del estudio coincide con semanas de alta volatilidad en los mercados financieros, que registraron fuertes caídas antes de recuperarse parcialmente, en medio de la incertidumbre por los precios de la energía y el impacto de la guerra en Irán.

El relevamiento fue realizado entre el 30 de marzo y el 13 de abril a más de 32.000 adultos en todo el país, con un margen de error de 1,8 puntos porcentuales.

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