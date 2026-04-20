Mansión del fallecido Richard Simmons regresa al mercado

Acaba de regresar al mercado de bienes raíces la mansión en Hollywood Hills, California, en la que Richard Simmons vivió hasta su muerte. Aunque llegó a recibir una oferta, la propiedad no ha logrado cambiar de dueño.

Esta propiedad entró por primera vez al mercado en junio del 2025, casi un año después de la muerte del gurú del fitness. Inicialmente se esperaba vender por $7 millones de dólares, pero ahora está disponible por $5.79 millones de dólares.

En el listado, disponible en la página web de Douglas Elliman, ahora se destaca que la propiedad “ofrece potencial para restauración, ampliación o remodelación para adaptarla a una visión moderna”.

Simmons compró esta casa en los años 80 y la usó durante décadas como su hogar, dándole su propio estilo personal y adecuándola a sus necesidades.

Los agentes de bienes raíces encargados de su venta también han resaltado otras características del lugar: “Elevada y privada, la parcela ofrece vistas panorámicas de la ciudad y paisajes espectaculares, creando el lienzo ideal para una finca de clase mundial”.

La casa principal tiene una extensión de 4,119 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cuatro baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre su interior, se describe en el listado: “Una casa colonial neoclásica de 1937, tiene una distribución tradicional, con sala de estar y comedor formales”.

Adicional, tiene una casa para huéspedes que puede ser adaptada según las necesidades del nuevo dueño.

Su comprador también podrá disfrutar de las extensas áreas verdes, terrazas, piscina, área de spa, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

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