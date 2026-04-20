¿Por qué la Coca-Cola mexicana cuesta más que la hecha en EE.UU.?

La Coca-Cola producida en México suele venderse a un precio considerablemente mayor que la versión fabricada en Estados Unidos, especialmente dentro del mercado estadounidense.

Para muchos consumidores, la diferencia se justifica por el sabor, el tipo de endulzante y el tradicional envase de vidrio.

En Estados Unidos, la llamada ‘Mexican Coke’ se identifica fácilmente por su botella de vidrio y por la percepción de que sabe distinto a la presentación común estadounidense. Esa preferencia ha llevado a que muchos compradores paguen más por ella.

Cuánto cuesta una y otra

Según los datos citados, una botella mexicana de 12 onzas suele venderse alrededor de $2 en Estados Unidos.

En comparación, una lata estadounidense del mismo tamaño promedia cerca de $0.69, lo que significa que la versión mexicana puede costar casi el doble o incluso más, dependiendo del punto de venta.

La principal diferencia: azúcar de caña vs jarabe de maíz

Una de las razones clave del mayor precio está en el ingrediente usado para endulzar la bebida.

La Coca-Cola mexicana tradicionalmente utiliza azúcar de caña, mientras que en Estados Unidos se emplea jarabe de maíz de alta fructosa.

El azúcar de caña suele ser más costosa. En cambio, el jarabe de maíz resulta más barato en EE.UU. debido a que el maíz recibe fuertes subsidios agrícolas, mientras que el azúcar no cuenta con el mismo respaldo.

El envase de vidrio también eleva costos

Otro factor importante es la botella de vidrio.

Fabricar, almacenar y transportar vidrio cuesta más que usar plástico o aluminio. Además, el vidrio pesa más y es más frágil, lo que incrementa gastos logísticos y de manejo.

Aun así, muchos consumidores valoran este tipo de presentación por considerarla más premium y tradicional.

Por qué muchos dicen que sabe mejor

Existe una percepción extendida entre consumidores estadounidenses de que la versión mexicana tiene mejor sabor.

Parte de esa fama se atribuye al uso de azúcar de caña. Además, el vidrio es menos poroso que el plástico, lo que ayuda a conservar mejor la bebida.

En botellas plásticas puede escapar más dióxido de carbono y entrar oxígeno lentamente, alterando el sabor con el tiempo.

Aunque este proceso no suele ser determinante en productos recién comprados, sí influye en la reputación del envase de vidrio.

Cambio importante en Estados Unidos

La división entre ambos estilos modernos de Coca-Cola comenzó en la década de 1990.

Posteriormente, en 2002, México impuso fuertes impuestos al jarabe de maíz de alta fructosa importado desde Estados Unidos para proteger su industria azucarera.

Ahora, casi 25 años después, The Coca-Cola Company se prepara para introducir más azúcar de caña en la versión estadounidense, impulsada por presiones del gobierno actual.

Algunas Coca-Cola con azúcar de caña ya comenzaron a aparecer en ciertos restaurantes desde el otoño de 2025.

¿Podría subir el precio en EE.UU.?

El cambio de endulzante podría elevar ligeramente los precios en Estados Unidos.

Además, posibles aranceles al aluminio también podrían impactar el costo de las latas fabricadas en ese país.

Otro punto a favor del vidrio

Más allá del sabor, el vidrio también es considerado mejor opción ambiental que el plástico y evita preocupaciones asociadas a microplásticos.

Por eso, para muchos compradores, pagar más por la Coca-Cola mexicana sigue valiendo la pena.

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