Dunkin Donuts dará 1 millón de cafés gratis hoy

La cadena Dunkin’ lanzó una nueva promoción nacional con la que regalará 1 millón de cafés este martes 21 de abril, luego de haber entregado más de un millón de bebidas sin costo durante el Día de los Inocentes de abril.

La empresa confirmó a USA TODAY que repetirá la dinámica para sus clientes registrados en el programa de lealtad Dunkin’ Rewards.

Cómo obtener el café gratis

Los miembros de Dunkin’ Rewards deberán ingresar el código promocional FREECOFFEE1 dentro de la aplicación oficial de Dunkin’ App a partir de las 9:00 a.m. hora local del 21 de abril.

La promoción estará disponible hasta agotar existencias.

Cuánto tiempo hay para usar la promoción

Dunkin’ también informó que los consumidores tendrán siete días después de obtener la oferta para canjearla.

Sin embargo, existen algunas restricciones.

No participan el cold brew ni los cafés calientes tamaño extra grande. Además, habrá límite de una bebida gratis por cliente.

Llega junto al menú de primavera

La nueva campaña coincide con el reciente lanzamiento del menú de primavera de la cadena, que incluye varias bebidas sabor banana y el regreso de su combo de comida de $6.

También presenta nuevo café en lata

Además, la empresa anunció el debut de las latas de 15 onzas de Dunkin’ Double, pensadas para consumidores con días ocupados.

Según la marca, cada lata contiene el equivalente a dos shots de espresso y estará disponible en tres sabores populares:

–Original

–Café mocha

–Salted caramel

Dónde se venderá

Las nuevas bebidas listas para tomar se suman a la línea de cafés embotellados de la compañía y estarán disponibles en grandes minoristas como Walmart, Kroger, Publix, QuikTrip y Amazon.

Lo que deben saber los clientes

Quienes quieran aprovechar el café gratis deberán tener cuenta activa en Dunkin’ Rewards y usar la app oficial antes de que se agoten las promociones disponibles.

Sigue leyendo:

– McDonald’s cambia forma de pago para reducir tiempo de espera

– ¿Por qué la Coca-Cola mexicana cuesta más que la hecha en EE.UU.?

– Walmart rediseña su marca Great Value por primera vez en 10 años