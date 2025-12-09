Dos maestros de NJ acusados de abusar de niñas allí y en otro estado

Dos maestros de Nueva Jersey han sido acusados en los últimos días en casos separados como sospechosos de abuso sexual de menores.

Paul Yang, maestro de la Escuela Pública No. 25 de Paterson, ha sido acusado de agredir sexualmente a una alumna de 9 años dentro de un aula. Según los registros penitenciarios, Yang está casado y es un ciudadano surcoreano.

Yang, residente de Leonia, fue acusado de agresión sexual y de poner en peligro el bienestar de un menor. Impartía clases de ciencias a alumnos de 4to grado, según informó NJ101.5 FM.

“El distrito se toma con la máxima seriedad cualquier denuncia relacionada con la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes”, declaró Aida Rosario, directora de comunicaciones de las Escuelas Públicas de Paterson. Yang ya no trabaja para ese distrito escolar desde el jueves 4 de diciembre, cuando se anunciaron los cargos.

El 22 de octubre los detectives de la Unidad de Víctimas Especiales de la Fiscalía del condado Passaic fueron alertados sobre la denuncia de la niña, quien reportó un incidente de abuso ocurrido dentro de un aula durante el horario escolar.

La condena por cualquiera de las acusaciones que recibió conlleva una pena de 5 a 10 años de prisión estatal. La fiscalía solicitó ante el Tribunal Superior que Yang permaneciera bajo custodia en prisión preventiva.

En Carolina del Norte

William E. Alston (34) fue acusado de múltiples delitos sexuales contra menores cuando se encontraba de visita en el condado Onslow de Carolina del Norte. Es residente de Aberdeen, Nueva Jersey y desde allí fue extraditado la semana pasada, informó la cadena de televisión WITN.

La Oficina del Alguacil del condado Onslow indicó que la investigación comenzó a principios de septiembre después de que dos niñas denunciaran a los agentes que Alston las había agredido sexualmente. Una orden de arresto reveló que una de ella tenía solo tres años, mientras que la otra también era menor de 16.

Fue arrestado en Nueva Jersey el 7 de noviembre y extraditado a Carolina del Norte el 3 de diciembre, cuando los alguaciles federales lo trasladaron. Quedó detenido sin derecho a fianza. La policía de Aberdeen (NJ) también participó en la investigación. No se ha especificado dónde impartía clases en Nueva Jersey ni el nivel educativo.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Otro casos similares en el área triestatal

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

A principios de este mes cinco jóvenes, uno de ellos de Queens (NYC), fueron acusados de dirigir una red de explotación infantil en línea en la plataforma Discord y en los populares juegos en línea Roblox y Counter-Strike: Global Offensive, coaccionándolos para que se grabaran realizando actos sexuales, según los federales.

El mes pasado Denzel M. Williams fue arrestado después de que una investigación indicara que presuntamente había violado a un menor de 8 años y compartido videos sexualmente explícitos de la víctima en redes sociales en el norte de Nueva York. Además Andrew LaBruno, ex alcalde demócrata de Dumont (Nueva Jersey) y actual sargento de policía que aspiraba a un curul en la Asamblea Estatal, fue arrestado por presuntamente drogar y agredir sexualmente a una persona menor de edad que conoció en línea.

En agosto Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hacía tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana. También ese mes Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

A fines de julio Harry Peless, oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), fue arrestado como sospechoso de mantener conversaciones en línea sexualmente explícitas casi a diario con una “niña” de 13 años de Nueva jersey, sin saber que en realidad era un agente encubierto. Igualmente ese mes Christopher Terranova fue sentenciado a 40 años de cárcel por haber usado su posición en el Departamento de Policía de la ciudad (NYPD) para explotar sexualmente a adolescentes en al menos dos estados del país, Nueva York y Texas.

También ese mes Haitham Altartir, profesor religioso que sirvió como mentor de un estudiante de 14 años en el Centro Islámico del condado Passaic de Nueva Jersey, fue acusado de abusar sexualmente de un alumno adolescente y mostrarle un arma cargada, según documentos judiciales.

En julio Marilyn Roque fue sentenciada tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración en Queens (NYC). En otro caso similar, ese mes Hugo Hernández Velázquez, identificado como líder de una red familiar mexicana de tráfico sexual internacional que golpeaba y obligaba a las víctimas a abortar, fue sentenciado a 188 meses de prisión (15 años) en un tribunal de Brooklyn (NYC) y luego será deportado.

En enero de 2024 un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat. En octubre de 2023 un padre y su hijo, ambos maestros en Nueva Jersey, fueron arrestados y acusados como sospechosos de ver, descargar y poseer pornografía infantil. Por ese mismo delito se declaró culpable Damon Rallis, ex vicepresidente del Comité Demócrata de Southold Town (Long Island) y ex líder de la tropa de Boy Scouts de esa ciudad.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda