Hispano intentó secuestrar a un niño en Nueva York ofreciéndole $100 dólares: acusación

Nelson Acevedo, hombre de 51 años, fue arrestado y acusado de intentar secuestrar a un niño de 11 años en Uniondale, Long Island (NY).

Según la Policía de Nassau, Acevedo le ofreció dinero al niño e intentó sujetarlo cuando él intentó alejarse. El incidente ocurrió poco después de las 4:00 p.m. del 14 de abril, cerca de la intersección de las calles Chester y Front.

Acevedo le dijo a la víctima “mami, mami”, comenzó a lanzarle besos y le mostró un billete de $100 dólares. Luego supuestamente le dijo: “Te daré $100 dólares si entras a la casa”, según documentos judiciales.

El menor se negó de nuevo e intentó marcharse, pero Acevedo lo agarró por la muñeca, hasta que finalmente la víctima logró zafarse y alejarse del lugar, destacó ABC News.

El niño resultó ileso, pero quedó muy asustado y les contó lo sucedido a sus padres, quienes llamaron al 911. La policía arrestó a Acevedo al día siguiente bajo cargos de intento de secuestro, detención ilegal y poner en peligro el bienestar de un menor. Además se emitió una orden de protección que prohíbe al acusado acercarse a la víctima. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Durante su interrogatorio policial, Acevedo declaró: “Iba caminando frente a la casa azul cuando pasé junto a un niño pequeño; lo saludé, él se despidió de mí y siguió su camino”, según consta en los documentos judiciales.

El comisionado de policía de Nassau, Patrick Ryder, destacó que el niño actuó de la manera exactamente correcta ante una situación aterradora ocurrida cerca de una escuela. “Todos deberían tomar ejemplo: no se detengan, no entablen conversación, caminen en parejas, manténganse juntos; en cuanto alguien intente abordarlos, huyan, corran hacia el adulto más cercano que vean y, con suerte, todo saldrá bien”.

Fue al menos el 2do caso similar en el condado Nassau de Long Island en pocos días. El 6 de abril un valiente anciano tuvo que forcejear con una mujer que presuntamente intentó secuestrar a su bisnieta de 14 meses a plena luz del día en Long Beach.

En octubre de 2024 Peter Vonderhofen fue detenido como sospechoso de intentar secuestrar a una niña de 2 años en Queens (NYC) portando un cuchillo y amenazando a la madre diciéndole: “¡Dame a tu bebé o te apuñalo!”. En agosto de ese año una mujer fue detenida y acusada de intentar llevarse dos bebé de un parque de Midtown East en Manhattan (NYC).

En otro caso similar, en septiembre de 2023 dos mujeres intentaron secuestrar a un niño de 5 años a plena luz en una calle en Queens (NYC). En abril de ese año un hombre fue arrestado como sospechoso de secuestrar y agredir sexualmente a una niña de 12 años a la que subió a su automóvil mientras regresaba del cine a su casa en Nueva Jersey.

En febrero de 2023 un auto con un recién nacido a bordo fue robado en El Bronx (NYC). En enero una mujer con aparentes problemas mentales intentó robar a bebé en una calle del Lower East Side de Manhattan. En el verano de 2020 una hispana fue sentenciada a prisión tras declararse culpable de secuestrar a una bebé en un hospital en Westchester (NY).

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