Las denuncias de abuso de poder y mal uso de recursos públicos previas a la renuncia de la secretaria del Trabajo, Lori Chavez-DeRemer

NUEVA YORK – Lori Chávez-DeRemer no renunció a la posición de secretaria del Departamento del Trabajo de Estados Unidos (DOL) como resultado de la investigación por abuso de poder que enfrentaba, sino por motivos personales, afirmó el abogado de la exfuncionaria.

En declaraciones a NBC News, Nick Oberheiden planteó que “la renuncia de la secretaria Chavez-DeRemer no es resultado de irregularidades legales. Es una decisión personal”.

En otras expresiones a MS Now, Oberheiden insistió en que Chávez-DeRemer no renunció debido a hallazgos que indicaran que había violado la ley.

La exsecretaria dimitió este lunes en medio de una investigación interna del Departamento por alegatos de abuso de poder que incluían señalamientos de promover un ambiente tóxico y mal utilizar recursos oficiales. A la exfuncionaria también se le vinculó con una relación extramarital con un guardaespaldas.

En todo momento, Chávez-DeRemer ha rechazado haber cometido acto ilegal.

“Las acusaciones en mi contra, así como contra mi familia y mi equipo, han sido difundidas por actores de alto rango del ‘Estado profundo’ que han estado coordinándose con medios de comunicación parciales y que continúan socavando la misión del presidente Trump”, compartió Chavez-DeRemer en su cuenta personal de X.

La renunciante argumentó haber logrado “avances significativos” para impulsar la misión del presidente Donald Trump de cerrar la brecha entre empresas y trabajadores y poner a los trabajadores en primer lugar.

“Creamos nuevas vías hacia empleos que permiten pagar una hipoteca, preparamos a los trabajadores para sobresalir en la era de la inteligencia artificial, tomamos medidas para reducir los costos de los medicamentos recetados, promovimos la seguridad en la jubilación y mucho más”, enumeró desde su cuenta oficial en la misma red.

“Si bien mi tiempo de servicio en la Administración llega a su fin, esto no significa que dejaré de luchar por los trabajadores estadounidenses. Espero con entusiasmo lo que el futuro me depara al incorporarme al sector privado”, agregó Chávez-DeRemer quien hizo referencia a su primer trabajo como empaquetadora de duraznos en la zona rural de California.

Chávez-DeRemer, de 58 años, se convirtió en la tercera mujer del Gabinete de Trump en salir de la Administración.

Las otras dos fueron Kristi Noem y Pam Bondi, exsecretarias de los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y Justicia (DOJ), respectivamente.

El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, confirmó que Chávez-DeRemer trabajará en el sector privado a partir de ahora.

“Ella ha realizado una labor fenomenal en su cargo al proteger a los trabajadores estadounidenses, implementar prácticas laborales justas y ayudar a los estadounidenses a adquirir habilidades adicionales para mejorar sus vidas”, publicó Cheung también en X.

El subsecretario del Departamento, Keith Sonderling, sustituirá interinamente a la renunciate.

Sonderling es un abogado con más de una década en experiencia gubernamental.

Según indicaron empleados a The New York Times, el funcionario lideró efectivamente la agencia bajo la jefatura de Chávez-DeRemer.

En una publicación en la referida red, el secretario interino agradeció a Chávez-DeRemer “por su liderazgo”.

“Bajo su gestión, el Departamento de Trabajo revirtió años de malas políticas de la Administración anterior: reduciendo las cargas regulatorias, exponiendo el fraude, impulsando los programas de aprendizaje y haciendo la vida más asequible para los estadounidenses que trabajan arduamente. Gracias al presidente Trump por la oportunidad de servir como Secretario de Trabajo interino. Continuaremos la lucha para poner a los trabajadores estadounidenses en primer lugar”, circuló Sonderling.

Otro reporte del NYT destacó que, en las últimas semanas, la presión sobre la secretaria incrementó en relación con la investigación de la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo. La indagatoria se tradujo en recriminaciones por parte de líderes del Congreso.

Los resultados de la pesquisa sobre alegada conducta indebida de Chávez-DeRemer se divulgarían próximamente.

Entre las denuncias que trascendieron a medios en enero pasado resaltó una supuesta relación extramarital con un miembro de su equipo de seguridad. Contra la mujer también se alega que utilizó recursos oficiales y excedió los límites de gastos para viajes personales. Estos gastos, alegadamente, incluyeron estancias en hoteles de lujo, alquiler de vehículos todoterreno y comidas, de acuerdo con relatos de testigos.

El reporte del medio neoyorquino añadió que cuatro personas han renunciado a sus puestos o han sido removidas a causa de la investigación.

La prueba también incluye mensajes de texto a miembros jóvenes del personal así como a su exjefe adjunto que apuntan a que la secretaria consumía alcohol durante jornadas laborables.

NYT times reseñó que, en febrero pasado, que Shawn DeRemer, el esposo de la exsecretaria, había sido vetado de la sede del Departamento de Trabajo tras ser acusado por dos empleadas de realizar tocamientos inapropiados.

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