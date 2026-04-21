Red Lobster revive promoción de camarones ilimitados que la llevó a bancarrota en 2024

Red Lobster volvió a lanzar una de sus promociones más famosas y polémicas: Endless Shrimp, la oferta de camarones ilimitados que años atrás provocó fuertes pérdidas económicas y fue señalada como uno de los factores detrás de su bancarrota en 2024.

La cadena confirmó el regreso nacional de la promoción por tiempo limitado, buscando impulsar una recuperación bajo la nueva dirección de la empresa.

La promoción que marcó a la compañía

Endless Shrimp, que permite ordenar camarones sin límite por un precio fijo, fue durante años una de las campañas más populares de la marca.

El éxito fue tal que la empresa decidió integrarla de forma permanente al menú en 2023.

Sin embargo, la medida resultó costosa. Según la fuente, mantener la promoción le costó a la compañía $11 millones, y pudo haber contribuido a la declaración de bancarrota presentada en 2024.

Regresa con cinco opciones

Ahora, Red Lobster trae de vuelta la oferta con cinco variedades distintas de camarón.

Los clientes podrán elegir entre:

–Shrimp Linguini Alfredo

–Walt’s Favorite Shrimp (frito)

–Garlic Shrimp Scampi

–Parrot Isle Coconut Shrimp con salsa piña colada

–Nuevo Marry Me Shrimp

Nuevo platillo inspirado en internet

La novedad del regreso es Marry Me Shrimp, basado en la popular receta viral “Marry Me”.

Este estilo utiliza una salsa cremosa con tomate deshidratado y hierbas, combinación que se ha vuelto popular en pollo, camarones, sopas y dips.

En la versión de Red Lobster, los camarones llevan esa salsa y un topping crujiente de ajo con hierbas.

Incluye acompañamiento

Cada orden viene con elección de guarnición, entre opciones como:

–Brócoli

–Papas fritas

–Papa horneada

–Ensalada de col

Los clientes pueden seguir ordenando más rondas de camarones dentro del precio establecido, aunque el costo puede variar según la ubicación.

Solo por tiempo limitado

La promoción ya está disponible en menús a nivel nacional, pero únicamente por tiempo limitado.

Buscan una gran recuperación

El regreso ocurre mientras la nueva administración intenta relanzar la marca. Según la fuente, el CEO actual busca el mayor regreso en la historia de la industria restaurantera.

Con esta apuesta, Red Lobster intenta convertir una vieja crisis en una nueva oportunidad comercial.

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