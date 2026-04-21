Representante de NJ, Analilia Mejía, jura a su cargo en el Congreso con llamado para que trabajadores se levanten

NUEVA YORK – Un llamado para que los trabajadores se levanten, defiendan y restauren la democracia en Estados Unidos fue parte central del primer discurso en el pleno de la Cámara Baja de la representante de Nueva Jersey, Analilia Mejía, quien juramentó al cargo este lunes.

“Hoy me uno a ustedes con un mensaje transmitido por la gente del distrito congresional 11 de Nueva Jersey, pero que resuena a nivel nacional. ¡Levántense!, ¡Defiendan!, ¡Restauren! No solo nuestra democracia, sino también una economía justa que realmente beneficie a la gente trabajadora”, emplazó en su mensaje inaugural.

La representante demócrata se refirió al impacto en los recortes en fondos para programas de salud y de personal impuestos por la Administración Trump.

“Apoyemos a personas como Bob, un capitán de bomberos jubilado que sirvió en la Zona Cero y que lucha por acceder a la atención médica debido a los recortes de personal y la congelación de contrataciones. Apoyemos a Mary, quien junto con su esposo renunció a su propia cobertura médica para poder pagar la matrícula universitaria de su hijo”, puso como ejemplos la congresista.

“Piensen en Larry y Joe, quienes trabajan arduamente cada día y merecen una jubilación digna en sus años dorados”, continuó.

Mejía, de origen colombiano y dominicano pero nacida y criada en NJ, argumentó que lo anterior no son “debates políticos abstractos”.

“Son las consecuencias reales de las decisiones tomadas en esta Cámara”, afirmó.

“En un momento en que nuestra Constitución y nuestros derechos están en peligro, estamos llamados no solo a servir, sino a defender, proteger y cumplir la promesa de igualdad ante la ley y justicia”, agregó la nueva legisladora.

“Ese es el trabajo que tenemos por delante y debemos estar preparados para asumir esa responsabilidad”, alertó la política.

Mejía inicio su mensaje con la afirmación de que la Cámara de Representantes fue “concebida y diseñada como la ‘Casa del Pueblo’: un contrapeso en los momentos críticos, un espacio donde la ciudadanía pueda ejercer su plena voz”.

La demócrata recordó que un 20 de abril pero de 1871 se firmó la “Ley del Ku Klux Klan” para hacer cumplir las disposiciones de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU.

La también conocida Ley de Derechos Civiles de 1871 fue promulgada tras la Guerra Civil para combatir la violencia racista ejercida por grupos supremacistas blancos en el Sur como el mencionado. La ley además buscaba garantizar los derechos constitucionales de los afroamericanos recién liberados.

La representante describió el esfuerzo como un intento de “Nosotros, el Pueblo” por “hacer realidad la promesa de libertad y equidad, arduamente conquistada a través del conflicto y la construcción de la paz”.

“Fue diseñada para proteger los derechos civiles y políticos de los individuos, amenazados por la violencia de grupos de justicieros empeñados en negar las protecciones de la Decimocuarta Enmienda a aquellos que las habían ganado con sangre, sudor y lágrimas”, explicó.

La congresista resaltó que la Ley del Ku Klux Klan tipificó como delito federal negar a cualquier grupo o individuo “cualquiera de los derechos, privilegios o inmunidades, o la protección, mencionados en la Constitución”.

Para Mejía, los postulados de la ley hoy están bajo ataque con las políticas migratorias vigentes y potenciales decisiones del Tribunal Supremo como la de ciudadanía por nacimiento.

“En un momento en que un grupo paramilitar avalado por el Estado amenaza el debido proceso y la igualdad de protección ante la ley, y nuestro Tribunal Supremo cuestiona la ciudadanía claramente definida en nuestra Constitución, es importante que nos esforcemos por comprender el origen de todo esto para poder proteger lo que valoramos hasta el final”, expuso.

En febrero pasado, la progresista derrotó con un 29% de los votos a Tom Malinowski, quien obtuvo un 27%; y a la exvicegobernadora Tahesha Way que alcanzó un 17%. Mejía ocupa el escaño que dejó la actual gobernadora de NJ, Mikie Sherrill.

La hispana completará el mandato de Sherill que expira el 3 de enero de 2027, luego de que esta renunciara el año pasado a la posición tras ganar la contienda por la gobernación.

El pasado 16 de abril, Mejía venció al candidato republicano Joe Hathaway en la elección general especial.

El distrito 11 abarca zonas de los condados de Essex, Morris y Passaic.

Mejía cuenta con un amplio historial de defensa de los derechos de los trabajadores. En sus inicios, fungió como organizadora sindical. La política lideró luchas para el salario mínimo de $15 dólares y la licencia de remuneración por enfermedad. Ese trabajo lo reforzó como directora de New Jersey Working Families Alliance.

Mejía también fue Directora Política Nacional de la campaña presidencial del actual senador Bernie Sanders en 2020. Bajo la presidencia de Joe Biden, trabajó en el Departamento del Trabajo. Actualmente, es codirectora ejecutiva de Popular Democracy con alcance a nivel nacional.

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