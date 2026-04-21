Rihanna y su hija Rocki Irish protagonizan la portada de W Magazine

La cantante Rihanna y su hija Rocky Irish, de siete meses, protagonizaron la portada de la revista W Magazine, marcando la primera aparición pública de la artista con su hija recién nacida.

La bebé lució un pañal hecho a la medida de la casa de alta costura Dior y la cantante posó con un tocado del diseñador de moda Jonathan Anderson.

Rihanna se pronunció ante el debut de su hija en la portada de la prestigiosa revista con un mensaje en Instagram: “¡Chicas de portada! ¡La pequeña Rocki lo dio todo en su primera portada! ¡Llegó al set y dejó a su mamá boquiabierta!”.

Anderson, quien es director creativo de Dior, explicó cómo confió completamente en la visión de Rihanna para el diseño de las prendas. “El pañal de alta costura es sin duda una novedad para Dior. Cuando Rihanna pide algo, ya se anticipa a las tendencias. Piensa de forma innovadora. Cuando tiene una idea, siempre confío en el proceso. Confío plenamente en ella en todo aquello que considera correcto”, dijo Anderson a W Magazine.

Aunque Rihanna no ofreció una entrevista a la revista, su pareja y padre de sus hijos, A$AP Rocky, sí habló sobre su vida con la artista, con quien tuvo una larga amistad antes de convertirse en pareja en 2020.

Desde que formalizaron su relación, Rihanna y A$AP Rocky se convirtieron en padres de dos niños, RZA y Riot, y de la niña de siete meses, Rocki Irish.

“Ha cambiado mucho desde que se convirtió en madre, y eso sin duda te transforma. Pero esta mujer siempre ha sido mágica. Filosóficamente, su forma de actuar es excepcional. Es la persona más encantadora y auténtica del mundo. Su energía es inigualable, única en su especie. Simplemente la adoro”, dijo el rapero a la revista.

Asimismo, Rocky reveló detalles inesperados sobre la dinámica familiar con Rihanna y los gustos que tienen en común.

“Tenemos muchísimos intereses en común. Éramos adictos a ver documentales, como el de Bob Marley. Ver películas juntos es muy divertido. Debemos haber visto El Cantante unas quince veces”, dijo.

Rihanna se apartó parcialmente de la música para dedicarse a sus empresas, Fenty Beauty y Savage X Fenty, y a su vida familiar. El último álbum de Rihanna fue “Anti” el cual lanzó en enero de 2016 y desde entonces no ha tenido otro trabajo discográfico. Sin embargo, ha lanzado canciones aisladas y shows como el que ofreció en el Super Bowl 2023, donde anunció que estaba embarazada de su segundo hijo.

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