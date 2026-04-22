Bebé de 6 meses fue abandonada de noche en Times Sq, meca turística y teatral de Nueva York

Una bebé fue abandonada en su coche anoche en Times Square, meca turística y teatral de Nueva York.

La Policía de Nueva York recibió una llamada a 911 y encontró a la bebé poco después de las 11:00 p.m. del martes, en la intersección de 44th St y la 7ma Avenida. Se estima que la bebé tiene entre seis meses y un año de edad, aproximadamente.

Se encontraba consciente y alerta, y fue trasladada al Hospital Northwell Greenwich Village para ser evaluada, indicó ABC News. No presentaba signos de haber sufrido daños, pero nadie se ha presentado hasta el momento para reclamar a la niña.

Los detectives están buscando a un hombre sin hogar, el posible padre de la bebé, de quien afirman que frecuenta la zona de Times Square. Sospechan que se llevó a la niña durante una disputa con la madre.

La investigación continúa en curso y no se han realizado detenciones. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Las autoridades le recuerdan a los ciudadanos que Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut tienen una ley de refugio seguro, que permite a los padres renunciar a un infante de hasta 30 días de nacido de forma anónima y sin cuestionamiento en hospitales, estaciones de policía o de bomberos y otros espacios designados. También puede dejarlo con alguien y notificar inmediatamente a las autoridades sobre la ubicación del bebé.

En las elecciones generales de noviembre de 2024 la Proposición #1, una enmienda genérica para consagrar los derechos al aborto en la constitución del estado Nueva York, fue aprobada con 61.5% de los votos. En octubre de 2023 Nueva York pasó a ser la primera ciudad del país en ofrecer ayuda abortiva vía telefónica con entrega por correo. Previamente, en mayo de ese año la gobernación de Nueva York aprobó dos proyectos de ley para aumentar el acceso al aborto con medicamentos y anticonceptivos de venta libre para los neoyorquinos.

En noviembre un feto fue hallado dentro de una bolsa negra dejada entre hojas de árboles detrás de un complejo de viviendas públicas (NYCHA) en Brooklyn. En julio de 2025 Stephanie Castillo, acusada de abandonar muertos a sus gemelos recién nacidos en un edificio en El Bronx (NYC) en 2020, quedó detenida sin derecho a fianza después de que un gran jurado la acusara de cargos por homicidio.

En abril de 2025 un feto humano fue hallado en una calle en Brooklyn (NYC). La Policía de Nueva York dijo que tenía unos cuatro meses de gestación, por lo que no era viable haber de subsistido.