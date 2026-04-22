¿Tu jugo verde es un riesgo? Por qué “natural” no siempre es seguro para tus riñones

Los jugos verdes son excelentes aliados nutricionales para aportar combinaciones de nutrientes de frutas y vegetales. Sin embargo, la clave absoluta es la moderación y variar las recetas para evitar el consumo excesivo de oxalatos, los cuales, en concentraciones extremas, pueden llevar a una falla renal grave.

La mayoría de los vegetales son seguros; sin embargo, el ingrediente estrella de muchos licuados, la espinaca, es un caso excepcional debido a su altísima concentración de estos compuestos.

Existe un caso documentado en el que una “limpieza” con batidos verdes provocó el fallo renal de una mujer que consumió dos tazas de espinacas al día durante solo 10 días. Este cuadro se vio complicado por factores preexistentes: la paciente se había sometido a un bypass gástrico y tomaba antibióticos de forma prolongada. Ambos factores pueden aumentar drásticamente la absorción de oxalatos de la espinaca.

De hecho, una revisión clínica de 65 casos publicada por PubMed concluyó que una ingesta elevada de zumos ricos en oxalatos parece ser una causa potencial de nefropatía por oxalato e insuficiencia renal aguda, especialmente en pacientes con enfermedad renal previa.

Cómo los oxalatos afectan los riñones

Los cálculos renales son el producto del consumo de sodio, proteína animal, calcio u oxalato. Según el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK), los tipos de piedras se clasifican en:

Piedras de oxalato de calcio (las más comunes).

(las más comunes). Piedras de fosfato de calcio.

Piedras de ácido úrico.

Piedras de cistina.

Aunque hay oxalatos en muchos alimentos, la espinaca es un caso excepcional, ya que puede representar hasta el 40% de la ingesta de oxalato en EE. UU., según indica NutritionFacts. Por su parte, estudios de la Universidad de Harvard señalan que hombres y mujeres que consumen espinacas 8 o más veces al mes tienen un 30% más de riesgo de desarrollar cálculos renales.

¿Cuáles son los alimentos ricos en oxalatos?

El NIDDK recomienda reducir el consumo de oxalato para proteger la función renal. Es fundamental conocer qué alimentos los contienen en altas proporciones:

Vegetales: Ruibarbo y espinacas. Frutos secos: Nueces, productos derivados de nueces y maníes. Cereales: Salvado de trigo.

Alimentos a vigilar (En dosis altas)

No solo se trata de la espinaca. Otros alimentos asociados a problemas renales si se consumen de forma desmedida son:

Polvo de hongo Chaga: El consumo de 4 a 5 cucharaditas diarias puede llevar a diálisis.

El consumo de 4 a 5 cucharaditas diarias puede llevar a diálisis. Ruibarbo: Consumir más de 4 tazas al día.

Consumir más de 4 tazas al día. Frutos secos: Más de una taza de almendras o anacardos (cashews) al día.

Más de una taza de al día. Carambola (Star fruit): Una sola dosis de 1.25 tazas de jugo o 4-6 frutas.

Una sola dosis de 1.25 tazas de jugo o 4-6 frutas. Té en exceso: Especialmente el té instantáneo. Se han reportado daños renales por beber casi 4 litros (un galón) de té helado al día.

¿Cocinar ayuda a reducir los oxalatos?

Los oxalatos no son muy solubles en agua, pero el método de cocción influye de manera determinante en su concentración final. Por ejemplo, hervir es el método más efectivo; realizar este proceso con las llamadas “tres grandes” (espinaca, hojas de remolacha y acelgas) elimina hasta el 60% de los oxalatos, los cuales se filtran al agua de cocción que posteriormente debe ser descartada.

Mientras tanto, otras técnicas ofrecen resultados moderados pero valiosos: cocinar al vapor reduce el contenido de oxalato en un 30%, mientras que el blanqueado, aplicado en vegetales con niveles naturalmente bajos de estos compuestos, puede reducir sus niveles en un tercio. Estos ajustes en la cocina son herramientas clave para disfrutar de estos alimentos de forma más segura para tu salud renal.

La recomendación principal es acudir a un profesional de la salud que te proporcione información personalizada sobre las fuentes de oxalato y ajuste las cantidades de acuerdo a tu dieta y condición médica.

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