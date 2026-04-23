Arbeloa resta importancia al like de Mbappé a Mourinho

En la víspera del enfrentamiento ante el Real Betis, el técnico del Real Madrid Álvaro Arbeloa compareció ante los medios para analizar la actualidad del equipo. El entrenador minimizó el ruido mediático generado por la actividad de Kylian Mbappé en redes sociales y reafirmó su confianza en Vinícius Jr. tras los pitos recibidos en la jornada anterior.

Arbeloa fue tajante al ser cuestionado sobre la interacción de Mbappé con una publicación referente a un posible regreso de José Mourinho al banquillo madridista. “Son cosas que ni entro a valorar y no me molestan ni me importan. Que le dé ‘like’ a Mourinho, a Julia Roberts o a quien quiera”, sentenció, quitando hierro a lo que considera una anécdota sin trascendencia en el vestuario.

El entrenador también se refirió al gesto de Vinícius, quien pidió perdón a la grada del Santiago Bernabéu tras anotar frente al Alavés. El brasileño, que venía de ser silbado por un sector de la afición, recibió el respaldo público de su técnico: “Está preparado para jugar mañana, va a ser titular y me siento privilegiado de tenerle en el equipo”, enfatizó Arbeloa.

A falta de seis partidos para concluir la temporada, el técnico blanco descartó que sus futbolistas vayan a “reservarse” físicamente pensando en la proximidad del Mundial 2026.

“No entendería que alguno se reservara. Yo no lo hago y quiero predicar con el ejemplo. Tenemos que dar el máximo porque son jugadores del Real Madrid y eso no les va a impedir luchar por el Mundial”, concluyó Arbeloa, exigiendo compromiso total hasta el cierre del curso.

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