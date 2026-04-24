Fórmula 1 confirmó el GP de Turquía para 2027

La Fórmula 1 anunció oficialmente el regreso del popular circuito de Istanbul Park al calendario para la temporada 2027. La reincorporación de la cita turca forma parte de una reestructuración profunda de la máxima categoría, que ya ha definido las plazas para compensar las salidas del Gran Premio de Barcelona-Cataluña y el Gran Premio de los Países Bajos, los cuales no formarán parte del campeonato el próximo año.

Con este anuncio, el calendario de 2027 mantiene una proyección de 24 carreras, integrando a Portugal (confirmado en diciembre pasado para 2027 y 2028) y ahora a Turquía. No obstante, el presidente y CEO de la F1, Stefano Domenicali, insinuó que la expansión podría continuar, dado que existen conversaciones avanzadas con sedes como Tailandia.

Un circuito con historia

El trazado de Estambul, diseñado por Hermann Tilke, es recordado por su exigente Curva 8 y por haber sido el escenario de momentos icónicos del deporte, como ser el lugar donde Lewis Hamilton igualó el récord de siete títulos mundiales de Michael Schumacher en 2020.

Cambios logísticos y rotación de sedes

La salida de Barcelona y Zandvoort marca el fin de una etapa para dos trazados europeos tradicionales. Este año, el Gran Premio de España se celebrará el 14 de junio (tras intercambiar fechas con Canadá para no coincidir con la Copa Mundial de la FIFA), mientras que el Gran Premio de los Países Bajos mantendrá su espacio el 23 de agosto, tras el parón de verano.

A partir de 2027, el circuito de Portimão en Portugal y el Istanbul Park tomarán el relevo, reforzando la estrategia de la F1 de buscar trazados desafiantes que garanticen espectáculo y alta capacidad de asistencia en mercados estratégicos.

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