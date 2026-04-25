Netflix comparte el primer vistazo de la serie “Gordon” protagonizada por Rodrigo de la Serna

Las series de acción se han vuelto sinónimo de éxito entre las mentes creativas que logran exponer una trama interesante, más allá de peleas o enfrentamientos. En esta ocasión, la plataforma de Netflix presentó un nuevo proyecto titulado “Gordon”, el cual promete mucha tensión, tras tener como protagonista a Rodrigo de la Serna, quien es recordado principalmente por su participación en el fenómeno de “La Casa de Papel”, interpretando a Palermo.

Ahora, Rodrigo personificará a un delincuente llamado Aníbal Gordon en esta nueva producción dirigida por el también argentino Pablo Trapero, de la cual ya se dio a conocer un avance audiovisual y, aunque se informó que será en este 2026, aún no hay fecha específica para su estreno.

Sinopsis

“Gordon” se basa en la vida real del delincuente Aníbal Gordon durante la década de 1970, con robos que cada vez aumentan su escala y, por ende, también su situación de riesgo.

El nivel se le va elevando tanto, que este personaje se une a distintas organizaciones y se convierte en una figura reconocida en el orbe delictivo de la zona.

¿Quién era Aníbal Gordon?

De la Serna encarnará a un personaje macabro que se hizo conocido por su activa participación en la Triple A, el grupo parapolicial creado por José López Rega en la primera mitad de la década del 70. Ya durante la última dictadura militar, Gordon fue uno de los represores en el centro clandestino Automotores Orletti. Desde 1968 pertenecía a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Primer avance de la serie “Gordon”



Con un menudo primer avance de menos de un minuto de duración, fue suficiente para atrapar la atención de los fanáticos de la acción y de las producciones de enfrentamientos.

Esto debido a que con los fragmentos se evidencia que su protagonista es una persona desquiciada y a la vez muy creativa, para enfrentarse a sus enemigos con armas y mucha valentía.

Además de ser protagonizada por Rodrigo de la Serna, el reparto también cuenta con actores de primera, como: Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli y Matías Mayer.

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