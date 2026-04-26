Dueños de casa histórica de Marilyn Monroe se enfrentan a Los Ángeles

En enero de este año se informó que los propietarios de la casa donde murió Marilyn Monroe en Los Ángeles, California, habían demandado a la ciudad de Los Ángeles y ahora se ha informado que han solicitado que se desestime la demanda.

Todo este conflicto comenzó en 2023, año en que Braden Pollard y Roy Bank compraron la propiedad por $8 millones de dólares. Su intención desde la primera inversión era demoler la propiedad y desarrollar un nuevo proyecto.

Sin embargo, sus planes de reforma fueron paralizados cuando la ciudad de Los Ángeles intervino para convertir la propiedad en un monumento histórico. El Ayuntamiento de Los Ángeles votó unánimemente para declarar la casa como Monumento Histórico-Cultural en junio del 2024 y esto impide que se haga cualquier cambio a la residencia.

Por otro lado, la demanda presentada por la pareja que compró la casa alega que, tras esta declaración, su propiedad pierde valor. También explican que ellos pagaron $8 millones de dólares por la propiedad pensando en su terreno y en la posibilidad de construir una casa mucho mejor.

La ciudad alega por su lado que, desde que compraron la casa, ellos sabían que se trataba de una residencia vinculada a Monroe, específicamente el sitio donde fue encontrada muerta en 1962. Consideran que el valor histórico de la propiedad era evidente, lo que quería decir que podría haber sido designada como Monumento Histórico-Cultural en cualquier momento.

Esta información se tiene gracias a informes que han sido obtenidos por algunos medios de comunicación como “New York Post”, aunque la alcaldesa Karen Bass y la Fiscalía de la ciudad de Los Ángeles no han dado declaraciones oficiales.

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