Piden $3.3 millones de dólares por antiguo hogar Marilyn Monroe en Palm Springs

Mientras siguen las peleas por la casa donde murió Marilyn Monroe, acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa en Palm Springs, California, que sirvió como refugio vacacional de la estrella de Hollywood durante los años 60.

Esta propiedad fue construida en 1961, es decir, un año antes de su muerte. Ahora, está disponible por $3.3 millones de dólares.

En el listado, disponible en la página web de Coldwell Banker Realty, se describe la residencia como una “residencia arquitectónica de renombre internacional, conocida como la ‘Casa de Muñecas’ de Marilyn Monroe’”.

El diseño de esta casa estuvo a cargo del arquitecto Charles DuBois y aunque mantiene mucho de su construcción original, en los últimos años se le han hecho algunos cambios al sitio para mantener el espacio en buen estado y actualizado.

Los agentes de bienes raíces usan la relación de la propiedad con Monroe para atraer nuevos compradores. Por eso, dicen: “Es un lugar donde la historia de Hollywood y el estilo de vida de Palm Springs se fusionan, enmarcado por la arquitectura atemporal de mediados de siglo, las amplias vistas a las montañas y el emblemático entorno de Palm Springs”.

La casa tiene una extensión de 2,978 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el diseño se mencionan sus “líneas limpias, techos abovedados y paredes de cristal crean interiores luminosos con una fluidez perfecta entre el interior y el exterior”.

Además de las comodidades de la casa principal, esta propiedad incluye terraza, piscina, área de spa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

