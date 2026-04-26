Nueva Jersey lanza portal para que residentes conozcan cómo se usan sus impuestos

Los residentes de Nueva Jersey ya tienen una herramienta para conocer en detalle cómo se gastan sus impuestos. El jueves, las autoridades estatales lanzaron el New Jersey Report Card, un portal en línea que busca aumentar la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno estatal.

El sitio permite a los usuarios acceder a información sobre los programas financiados por el estado, sus fuentes de ingresos y un desglose de los gastos propuestos para el año fiscal 2027. Además, ofrece datos históricos sobre el gasto de agencias y departamentos durante la última década, así como un resumen del proceso presupuestario seguido por los legisladores estatales, publicó WHYY.

Entre los programas incluidos en esta versión piloto se encuentran Bringing Veterans Home, el Programa de Asistencia para el Pago Inicial, el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil, Family Connects NJ —que realiza visitas domiciliarias para familias con bebés— y un programa que ayuda a los gobiernos locales a compartir servicios. Se espera que en otoño se agreguen otros 15 programas.

Durante la presentación en el capitolio estatal, la gobernadora Mikie Sherrill destacó la importancia de la herramienta para mejorar la eficiencia y la responsabilidad del gobierno.

“Esto nos ayudará a todos a ver dónde el gobierno está obteniendo mejores resultados, para que podamos seguir tomando las mejores decisiones para reducir costos”, dijo.

“Este es su gobierno; ustedes deberían poder ver qué está haciendo con su dinero”, añadió.

Sherrill, quien durante su campaña se comprometió a reducir la burocracia y aumentar la eficiencia del gobierno estatal, firmó el pasado 20 de enero una orden ejecutiva que ordenaba la creación del informe.

Su propuesta de presupuesto incluye $13.3 millones de dólares destinados a mejoras tecnológicas en toda la administración estatal, con el fin de apoyar iniciativas como el Report Card de Nueva Jersey.

Para la directora de operaciones del estado, Kelly Doucette, la herramienta busca cerrar la brecha entre lo que hace el gobierno y lo que los ciudadanos pueden ver y comprender.

“El gobierno debe ser transparente, responsable y fácil de entender, no solo para las personas que siguen de cerca las políticas, sino también para las familias ocupadas que no tienen tiempo para analizar en profundidad los documentos presupuestarios”, señaló.

Organizaciones respaldan la iniciativa

Dena Mottola Jaborska, de New Jersey Citizen Action, señaló que el informe promueve la transparencia y anima a los residentes a involucrarse en el proceso gubernamental. “Agradecemos especialmente que haya información fácilmente disponible sobre programas de vital importancia para las familias trabajadoras”, dijo.

Nicole Rodriguez, presidenta de New Jersey Policy Perspective, afirmó que la plataforma facilitará un diálogo basado en hechos sobre la sostenibilidad del presupuesto estatal. Por su parte, Michele Siekerka, presidenta de la Asociación de Empresas e Industrias de Nueva Jersey, destacó que la herramienta es clave para mantener la responsabilidad fiscal y controlar el gasto.

El portal incluye además una sección de comentarios donde los usuarios pueden indicar si encontraron la información que buscaban y aportar sugerencias.

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