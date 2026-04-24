Filadelfia aprueba el paquete “ICE Out”: nuevas leyes limitan operaciones de ICE en la ciudad
Aprueban siete leyes que restringen operaciones y refuerzan protección migrante
El Ayuntamiento de Filadelfia aprobó un conjunto de siete leyes denominado “ICE Out”, con el objetivo de restringir las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de la ciudad y reforzar la protección de la población migrante.
La iniciativa legislativa fue impulsada por las concejalas Kendra Brooks y Rue Landau, y se desarrolló a partir del trabajo conjunto con organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.
Impulso comunitario y posicionamiento de organizaciones migrantes
Tras la aprobación del paquete, Jasmine Rivera, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigración de Pensilvania, señaló que la medida representa un avance colectivo.
“La victoria pertenece a la comunidad que luchó por ella”, afirmó Rivera, quien además enfatizó que el siguiente paso será asegurar la aplicación efectiva de las nuevas disposiciones en todas las dependencias municipales.
Rivera también advirtió que la cercanía del Mundial 2026 podría derivar en un aumento de la presencia de agentes federales en la ciudad, lo que vuelve urgente la correcta implementación de estas leyes.
¿Qué establece el paquete legislativo “ICE Out”?
El conjunto de normas aprobado contempla medidas orientadas a limitar la colaboración con autoridades federales migratorias y establecer nuevas garantías dentro de la ciudad. Entre los principales puntos se encuentran:
- 1. Fin de la colaboración con ICE
Se prohíben acuerdos o apoyos locales a operativos migratorios, incluidos los contratos 287(g) y las detenciones solicitadas por ICE.
- 2. Protección de datos personales
Las autoridades municipales no podrán compartir bases de datos ni información confidencial con agencias federales con fines migratorios.
- 3. Espacios comunitarios protegidos
ICE requerirá una orden judicial para ingresar a instalaciones municipales como hospitales, bibliotecas o centros recreativos.
- 4. Prohibición de la discriminación
La condición migratoria se reconoce como una categoría protegida, lo que impide la discriminación en vivienda, empleo y servicios públicos.
- 5. Fin a tácticas engañosas en operativos
Se prohíbe el uso de máscaras o vehículos sin identificación por parte de agentes durante operativos, con el objetivo de garantizar mayor transparencia.
Implementación, principal reto de la nueva legislación
Integrantes de la Coalición de Inmigración de Pensilvania señalaron que el mayor desafío será la aplicación efectiva del paquete “ICE Out” en el funcionamiento cotidiano de la ciudad.
En ese sentido, solicitaron a las autoridades locales la creación de protocolos claros para trabajadores de primera línea, quienes deberán seguir las nuevas disposiciones en situaciones relacionadas con operativos migratorios.
Rumbo al Mundial 2026
Con el Mundial 2026 en el horizonte, las autoridades locales y organizaciones civiles buscan reforzar la protección de los derechos de los inmigrantes en un escenario de mayor vigilancia federal, lo que ha colocado la implementación de estas leyes como un tema prioritario para la ciudad de Filadelfia.
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