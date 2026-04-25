¿Gafas inteligentes para agentes migratorios? El DHS apuesta por tecnología biométrica para 2027

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prevé destinar $7.5 millones de dólares el próximo año al desarrollo de tecnología biométrica emergente para crear “gafas inteligentes” que permitirían a agentes federales de inmigración identificar en tiempo real a personas que se encuentren en situación irregular en Estados Unidos.

El proyecto forma parte de la propuesta presupuestaria del presidente Donald Trump para el año fiscal 2027, que contempla inversiones en tecnologías, herramientas analíticas y sistemas de datos orientados a reforzar la capacidad del DHS para localizar, detener y expulsar a migrantes sin estatus legal en el país.

Identificación biométrica

De acuerdo con documentos revisados, la iniciativa está incluida en la partida de Investigación, Desarrollo e Innovación y contempla la creación de prototipos operativos de estas gafas en el primer trimestre de 2027. Una vez en funcionamiento, el dispositivo ofrecería a los agentes acceso en tiempo real a información y datos de identificación biométrica durante sus operaciones en campo.

El plan establece que estas herramientas permitirían mejorar la aplicación de las leyes migratorias, las operaciones de detención y expulsión, así como el cumplimiento de órdenes ejecutivas, además de fortalecer la seguridad pública y la eficiencia operativa.

Un portavoz del DHS señaló que, por el momento, no se han asignado fondos federales a ningún proyecto específico de “gafas inteligentes”. No obstante, la Dirección de Ciencia y Tecnología de la agencia continúa evaluando necesidades operativas del ICE y otros componentes del departamento para el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas.

Desarrollo tecnológico y antecedentes en la industria

El proyecto se enmarca en un contexto de avance de dispositivos similares en el sector privado. Empresas como Meta han desarrollado gafas inteligentes en colaboración con Ray-Ban y Oakley, equipadas con inteligencia artificial y funciones de captura de video. Según reportes, la compañía también ha explorado la incorporación de reconocimiento facial en estos dispositivos.

No se ha confirmado qué empresa podría participar en el desarrollo del prototipo del DHS ni cuándo estaría disponible para su uso operativo. Meta no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre el tema.

Posturas a favor de su implementación

Jason Owens, excomandante del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza durante la administración Biden, afirmó que este tipo de tecnología podría mejorar la capacidad de los agentes para identificar a las personas con las que interactúan en campo.

Señaló que los agentes no siempre cuentan con información inmediata sobre los antecedentes de las personas que encuentran durante operativos migratorios, y que el acceso rápido a datos podría contribuir tanto a la seguridad de los oficiales como de los propios migrantes.

Preocupaciones por derechos civiles

La posible implementación de estas gafas inteligentes ha generado inquietudes en organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que advierte sobre el uso de tecnologías de reconocimiento facial y otros sistemas de identificación sin conocimiento de las personas.

Cody Venzke, abogado de la ACLU especializado en privacidad y tecnología, señaló que el uso de estas herramientas podría ampliar la vigilancia estatal y afectar derechos fundamentales, incluyendo la privacidad en espacios públicos.

El DHS ha indicado que su intención es aplicar la tecnología biométrica en todas las fases de la aplicación migratoria, desde el primer contacto con los agentes hasta el proceso de deportación, con el objetivo de mejorar la coordinación entre distintas áreas del departamento.

Sin embargo, críticos advierten que estas tecnologías podrían ampliarse hacia sistemas de reconocimiento de marcha o escaneo remoto de huellas dactilares, lo que incrementaría las capacidades de rastreo en tiempo real.

Debate sobre uso de tecnología en aplicación migratoria

Mientras defensores de la iniciativa sostienen que estas herramientas pueden mejorar la eficiencia y seguridad en las operaciones, organizaciones civiles advierten sobre posibles usos indebidos, incluyendo la creación de bases de datos de seguimiento de personas.

El debate se mantiene abierto en torno al desarrollo de estas tecnologías, cuyo prototipo aún no cuenta con una fecha definitiva de implementación, pero que forman parte de la estrategia tecnológica del DHS para fortalecer la aplicación de políticas migratorias en Estados Unidos.

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