Amnistía Internacional y ACLU alertan sobre riesgos de viajar a EE.UU. durante la Copa Mundial

Amnistía Internacional y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) emitieron una advertencia dirigida a ciudadanos extranjeros sobre los posibles riesgos de viajar a Estados Unidos durante la Copa Mundial de la FIFA, debido a las políticas de deportación impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

Las dos organizaciones se sumaron a alrededor de 120 grupos de derechos humanos que alertaron que “aficionados, jugadores, periodistas y otros visitantes podrían correr el riesgo de sufrir violaciones graves”, en el contexto de lo que califican como una agenda migratoria “draconiana y contraria a los derechos humanos”.

En la advertencia conjunta se señala que el “creciente autoritarismo y la violencia cada vez mayor” del gobierno afecta de manera desproporcionada a comunidades migrantes, minorías raciales y étnicas, así como a personas LGBTQ+, quienes serían los grupos más vulnerables durante su estancia en Estados Unidos o al desplazarse dentro del país.

Advertencia por leyes migratorias

El documento también advierte sobre la posible denegación de entrada a ciudadanos de países con restricciones migratorias vigentes, entre ellos Afganistán, Birmania, Irán, Somalia, Siria y Yemen. Asimismo, menciona riesgos relacionados con la “vigilancia invasiva de redes sociales y el registro de dispositivos electrónicos”, además de la aplicación de leyes migratorias que califican como “violentas e inconstitucionales”, incluyendo casos de discriminación racial y otras formas de trato desigual.

Otro de los puntos incluidos es la presunta intimidación y uso de la fuerza contra manifestantes por parte de agentes del orden, en respuesta a actividades protegidas por la libertad de expresión, incluso durante protestas relacionadas con la aplicación de leyes migratorias.

Las organizaciones también hacen referencia a casos de violencia ocurridos en enero, cuando los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renee Good murieron en incidentes separados mientras se oponían a operativos federales de inmigración en Minneapolis.

Además, más de 90 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a la FIFA en julio de 2025, en la que advierten que personas con posturas políticas contrarias a la administración actual, incluyendo el activismo en favor de los derechos palestinos, podrían enfrentar detenciones arbitrarias y deportaciones.

Advierten de posibles detenciones y deportaciones

El informe también alerta sobre el “grave riesgo de tratos crueles, inhumanos o degradantes” e incluso de muerte para personas detenidas en centros migratorios o bajo custodia de autoridades de inmigración.

Por su parte, la Casa Blanca, a través del portavoz Davis Ingle, declaró a USA Today que la administración Trump trabaja para garantizar que el Mundial sea el más seguro de la historia, y rechazó las advertencias al calificarlas como “tácticas alarmistas” impulsadas por organizaciones activistas y medios de comunicación.

El torneo se celebrará en 11 ciudades de Estados Unidos, incluidas algunas que han registrado operativos de control migratorio durante el segundo mandato de Trump, como Los Ángeles.

Daniel Noroña, director de incidencia política para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos, afirmó que si el gobierno y las ciudades anfitrionas no pueden garantizar derechos y seguridad, el evento podría no cumplir con la promesa de la FIFA de ser un torneo “seguro, acogedor e inclusivo” para aficionados, jugadores, periodistas y residentes.

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