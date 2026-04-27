Agenda comunitaria NYC: gala de la Hispanic Federation, clases para compra de vivienda y mucho más

El jueves 23, la Hispanic Federation (HF), la principal organización sin fines de lucro para latinos en la nación, realizó su gala anual en el Museo Americano de Historia Natural en la que rindió homenaje al chef José Andrés, el actor Esai Morales, Merck y ourBRIDGE for KIDS.

Presidida por el galardonado compositor, actor, productor y director Lin-Manuel Miranda, y con la asistencia de cientos de líderes latinos nacionales y figuras destacadas, la gala recaudó más de 3 millones de dólares destinados a la labor esencial de la HF, que cuenta con una red de más de 840 organizaciones comunitarias asociadas en 43 estados y territorios.

Este significativo esfuerzo de recaudación de fondos impulsará las iniciativas de la Hispanic Federation para combatir la inseguridad alimentaria, ampliar el acceso a la atención médica, aumentar las oportunidades educativas y profesionales, empoderar a las comunidades inmigrantes y salvaguardar los derechos civiles, al tiempo que proporciona otros servicios sociales esenciales a miles de familias en todo el país.

“En un momento en el que tantas de nuestras familias y comunidades enfrentan incertidumbres y barreras para cumplir sus sueños americanos, esta gala sirve como recordatorio de que nuestra comunidad cuenta con pioneros y defensores comprometidos con su avance y progreso”, destacó Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de la organización.

El galardonado actor Esai Morales recibió el Premio a la Trayectoria por su extraordinaria y pionera carrera en el teatro, el cine y la televisión, la cual allanó el camino para una generación de artistas latinos.

“Recibir este honor de la Hispanic Federation significa muchísimo para mí. Su compromiso de décadas con el empoderamiento de las comunidades latinas –a través de la defensa de derechos, la educación y el apoyo directo– ha generado un cambio duradero y significativo para millones de personas”, afirmó Morales. “Es una organización que no solo responde a los desafíos, sino que ayuda a sentar las bases para un futuro más sólido”.

Al evento también asistieron la gobernadora Kathy Hochul, el alcalde Zohran Mamdani, y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.

Curso en español: Cómo llegar a ser dueño de casa

Harlem Congregations for Community Improvement, Inc. invita a sus clases gratuitas virtuales en español sobre cómo llegar a ser dueño de casa. Entre los temas a tratar se encuentran: El proceso de compra de casa, crédito, programas de ayuda comprando su casa, lograr una hipoteca, aspectos legales de compra de vivienda, seguros y más. Los interesados en el curso, pueden inscribirse en: https://hcci.wufoo.com/forms/s1fn1p1n0w7663n/. Para más informes, puede llamar a Willy Ramos al (212) 281 4887 ext. 206 o escribirle a wramos@hcci.org.

Cuándo: 12, 14, 19 y 21 de mayo

12, 14, 19 y 21 de mayo Hora: 7 p.m. a 9 p.m.

7 p.m. a 9 p.m. Dónde: vía zoom

Exámenes de audición gratuitos

La asambleísta Jessica González-Rojas informa que siend mayo el Mes Nacional del Habla, Lenguaje y Audición, está colaborando con el increíble equipo del Lexington Hearing & Speech Center en la Lexington School for the Deaf para ofrecer exámenes de audición gratuitos durante todo el mes. Debe programar una cita para recibir el examen gratuito. Llame al (718) 350-3171 para agendar su cita.

La Lexington School for the Deaf está localizada en el 25-26 75th St., East Elmhurst, Queens.

Asistencia a veteranos

La concejal Gale Brewer informa que el jueves 30 de abril, de 10 a.m. a 3 p.m., en su oficina de distrito (563 Columbus Ave.), un representante de ‘Veterans of Foreign Wars’ estará disponible para asistir a los veteranos que soliciten beneficios del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA), ya sean por discapacidad, pensión, atención médica, dependientes, educación o préstamos hipotecarios. Los interesados deben traer sus registros de servicio militar y el formulario de baja DD214; no es necesaria una cita previa.

Taller sobre prevención de estafas

Separe la fecha del 18 de junio, cuandola concejal Gale Brewer auspiciará el taller Prevención de estafas para personas mayores, donde pueden conocer los tipos y tácticas de las estafas más comunes, su impacto, consejos de prevención y qué hacer si ha sido víctima de fraude. El evento esta copatrocinado por el Weinberg Center for Elder Justice y los asambleístas Micah Lasher y Linda B. Rosenthal. Es necesario inscribirse a través de https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU3vPuRCdpn4JK_7QaKMvn_RJ-5ygwkYHZFeBAWmrMsv5SMA/viewform o llamando a la oficina de la concejal al 212-873-0282. El evento será de 10 a.m. a 12 p.m., Marlene Meyerson JCC (334 Amsterdam Ave.).

Sábados familiares en el biblioteca

El próximo Sábado Familiar para niños de 3 a 7 años en la Biblioteca Morgan (225 Madison Avenue, esquina con la calle 36) es el 2 de mayo, de 11 a.m. a 12 p.m. Descubra la Biblioteca Morgan con una sesión de cuentacuentos ilustrados y una visita guiada o actividad artística relacionada; el tema de mayo es Colores de Primavera. Los niños menores de 12 años entran gratis. Para obtener más información visite https://www.themorgan.org/programs/family-first-saturdays-storytime-morgan-spring-colors.

Curso de inglés

La Dominico-American Society of Queens (DASQ) ofrece cursos de inglés para principiantes, los lunes y miércoles de 6 a 8 p.m. Para mayor información y reservar, llame a Victmara Susana al (718) 457-5395. También se dictará un curso de inglés los sábados de 10 a.m. a 1 p.m. Más información: Sarela Sotamba al (718) 457-5395. La organización está localizada en el 40-27 97th street Corona, Queens. http://www.dominicoamerican.org/. La organización también ofrece también clases para la ciudadanía y asistencia con la Preparación de la Naturalización con el profesor Moisés Pereyra, los sábados a partir de las 10 a.m.

Feria de carreras

La Brooklyn Public Library realizará el 29 de abril una Feria de Carreras donde se podrá hablar con las organizaciones y empresas participantes sobre oportunidades de trabajo y académicas, empleos, entrenamiento y más. Se están presentando diversos empleadores, reclutadores y programas de capacitación laboral. Los interesados deben llevar su curriculum vitae impreso y vestir profesional.

Cuándo: 29 de abril

29 de abril Hora: 1:30-3:30 p.m.

1:30-3:30 p.m. Dónde: Crown Heights Library, 560 New York Ave @ Maple Street, Brooklyn.

Apoyo legal a neoyorquinas

La asambleísta Catalina Cruz informa que la organización Her Justice realizará una sesión virtual informativa el jueves 30 de abril a las 10 a.m., enfocada en apoyar a neoyorquinas que enfrentan asuntos legales de familia, divorcio e inmigración. Esta sesión es una oportunidad para conocer más sobre los servicios disponibles, entender mejor los retos que muchas personas enfrentan al acceder a apoyo legal, y fortalecer la conexión de nuestras comunidades con estos recursos. Si le interesa participar, puede registrarse en: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FvyiC2ytSN6sn2cBpg7ymQ.

Aprende inglés

La iglesia St. Raymond ofrece clases de inglés para principiantes y avanzados (lectura, escritura, conversación y habilidades gramaticales). Para mayor información, llame a la Hna. Wendy Rodríguez (718) 792-4044 ext. 2234, o envíe un correo a st.raymondministries@gmail.com. La iglesia está localizada en el 1759 Castle Hill Ave., El Bronx.