NYC se prepara para el Mundial 2026 con voluntarios capacitados en emergencias

Nueva York se alista para uno de los veranos más exigentes de su historia reciente. La combinación del Mundial 2026 y las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos promete atraer a cientos de miles de visitantes, lo que obliga a las autoridades a reforzar no solo la logística urbana, sino también la capacidad de respuesta ante emergencias.

En este contexto, la ciudad ha puesto el foco en un recurso clave: sus propios residentes. A través del programa NYC CERT (Community Emergency Response Team), decenas de neoyorkinos comunes están siendo entrenados para actuar en situaciones críticas, desde incendios hasta eventos con múltiples heridos en espacios concurridos.

El programa NYC CERT no es nuevo, pero cobra especial relevancia en un escenario de alta concentración de personas. En días recientes, voluntarios participaron en simulacros intensivos en la Academia de Bomberos del FDNY, ubicada en Randall’s Island, donde enfrentaron escenarios diseñados para replicar emergencias reales.

Las prácticas incluyeron incendios controlados, rescates y atención médica básica. Aunque las lesiones eran simuladas, el fuego fue real, lo que permitió a los participantes experimentar condiciones cercanas a una emergencia auténtica.

“Reciben capacitación en búsqueda y rescate básicos, atención médica, conocimiento de la situación y control de tráfico”, explicó a ABC 7 la comisionada de NYC Emergency Management, Christina Farrell. La funcionaria destacó que incluso miembros con años de experiencia regresan periódicamente a estos entrenamientos para actualizar sus habilidades.

El subcomisionado del FDNY, Daniel Flynn, subrayó la importancia de este programa: contar con voluntarios capacitados distribuidos en la comunidad permite una respuesta más rápida mientras llegan los equipos profesionales.

El desafío del Mundial 2026

La Copa del Mundo representa una prueba sin precedentes para la infraestructura de EE.UU., y Nueva York será uno de los epicentros. La ciudad albergará 8 partidos, incluida la final, lo que incrementa la presión sobre todos los sistemas urbanos.

Se estima que millones de visitantes podrían llegar durante el torneo, con picos de asistencia en fechas clave como el 22 y el 30 de junio. Solo en esos días, más de 40,000 aficionados podrían trasladarse en transporte público hacia el MetLife Stadium.

Este volumen plantea retos significativos en movilidad, seguridad y gestión de multitudes. Las autoridades ya trabajan en servicios extraordinarios de transporte y en coordinación con agencias estatales y federales para evitar colapsos en la red.

Sin embargo, el transporte no es la única preocupación.

Eventos masivos incrementan el riesgo de incidentes, desde accidentes hasta amenazas mayores. Por ello, el fortalecimiento de programas como NYC CERT se vuelve esencial.

Los voluntarios no reemplazan a los servicios de emergencia, pero funcionan como una primera línea de apoyo. Entre sus tareas se incluyen el control de multitudes, asistencia en evacuaciones, búsqueda de personas desaparecidas y distribución de suministros durante crisis.

Además, pueden ayudar a mantener la calma en situaciones caóticas, guiando a los ciudadanos hacia zonas seguras y proporcionando información clave mientras llegan los equipos especializados.

Este enfoque comunitario ha demostrado ser efectivo en otros eventos y desastres, donde los primeros minutos son cruciales para salvar vidas.

Cómo funciona NYC CERT y quiénes pueden unirse

El programa NYC CERT está abierto a personas mayores de 18 años que vivan o trabajen en la ciudad. Los participantes deben completar un entrenamiento integral que abarca seguridad contra incendios, rescate ligero, operaciones médicas básicas y apoyo comunitario en desastres.

Tras graduarse, los voluntarios se comprometen a al menos un año de servicio. Durante ese tiempo, participan en actividades de preparación comunitaria y colaboran con los equipos de emergencia en situaciones reales.

Entre sus funciones destacan:

* Control de tráfico y multitudes en eventos planificados y no planificados

* Apoyo en evacuaciones y asistencia a residentes afectados

* Búsqueda de personas desaparecidas

* Distribución de alimentos y suministros en emergencias

* Difusión de información de preparación ante desastres

Además, el programa fomenta la creación de redes comunitarias, lo que fortalece la resiliencia de los vecindarios ante posibles crisis.

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