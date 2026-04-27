Trump reacciona al manifiesto del pistolero Cole Tomas Allen: “No violé a nadie”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó las insinuaciones incluidas en el “manifiesto” atribuido a Cole Thomas Allen, el hombre acusado de intentar irrumpir armado en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el hotel Washington Hilton.

“No violé a nadie”, afirmó el mandatario durante una entrevista con la periodista Norah O’Donnell para el programa 60 Minutes de CBS News, en la que también defendió su integridad frente a las acusaciones implícitas en los escritos del sospechoso.

El incidente ocurrió durante el evento anual que reúne a periodistas, funcionarios y figuras políticas en Washington. Según el Departamento de Justicia y el Servicio Secreto, el hombre de 31 años, originario de Torrance, California, se acercó a un punto de control de seguridad armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Las autoridades indicaron que Allen intentó forzar el acceso al recinto donde se desarrollaba la cena, lo que provocó una respuesta inmediata del Servicio Secreto. En cuestión de segundos, el presidente Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados del lugar.

El fiscal general interino, Todd Blanche, confirmó que la detención en el lugar del sospechoso, quien enfrenta cargos federales. De acuerdo con reportes oficiales, un agente del Servicio Secreto que resultó herido durante el incidente ya recibió el alta médica.

El “manifiesto” enviado por Cole Thomas Allen

Antes del ataque, Allen habría enviado un correo electrónico a familiares y conocidos en el que las autoridades identifican un “manifiesto”. En el texto, afirmaba que planeaba atacar a miembros de la administración Trump, a quienes decía querer “priorizar desde el rango más alto hasta el más bajo”.

Aunque señalaba que no tenía como objetivo directo a empleados del hotel, fuerzas de seguridad o asistentes ajenos a la administración, también reconocía que podrían resultar afectados en su intento de llegar a los funcionarios.

En el documento, incluso expresaba una advertencia: “Realmente espero que no lleguemos a ese extremo”.

El contenido del mensaje incluía referencias personales, disculpas a su familia y conocidos, y comentarios en tono irónico sobre la posible reacción de los destinatarios. En algunos pasajes, el texto sugería que el autor asumía que su plan podía terminar con su propia muerte o lesiones graves.

Las autoridades también informaron que se hallaron escritos adicionales en su residencia en California y en la habitación de hotel donde se hospedaba en Washington.

La entrevista de Trump con Norah O’Donnell

Al día siguiente del incidente, Donald Trump accedió a una entrevista con la periodista Norah O’Donnell para el programa 60 Minutes, donde fue consultado sobre el contenido del supuesto manifiesto.

O’Donnell citó fragmentos del texto atribuido a Allen, en los que el autor se refería a funcionarios de la administración como objetivos y utilizaba expresiones ofensivas. Aunque el documento no mencionaba al presidente por nombre, la periodista preguntó por su reacción ante las alusiones indirectas.

Trump cuestionó la lectura del material en televisión y rechazó las acusaciones que consideró implícitas en el texto: “Yo no soy un violador. No violé a nadie”, afirmó. También negó otras insinuaciones: “No soy pedófilo. No soy nada de eso”.

El presidente insistió asimismo en que ha sido “totalmente exonerado” de cualquier acusación y sugirió que el contenido del manifiesto estaba siendo utilizado para señalarlo injustamente.

También criticó a la periodista y al programa por abordar el material del sospechoso. “Leíste esa basura de un enfermo”, dijo Trump. Agregó que el responsable del ataque era “una persona enferma” y que no debía otorgarse credibilidad a sus palabras.

O’Donnell le respondió que se trataba de citas textuales del atacante.

Durante la entrevista, Trump también relató cómo vivió los momentos del ataque en el evento. Según su testimonio, el ruido repentino en el exterior del salón generó confusión entre los asistentes, que se tiraron al suelo mientras el Servicio Secreto iniciaba la evacuación.

Describió que inicialmente no percibió la gravedad de la situación, aunque posteriormente comprendió que se trataba de un posible ataque armado. “Vivimos en un mundo de locos”, afirmó.

El Servicio Secreto tardó aproximadamente 10 segundos en rodear al presidente y unos 20 segundos en sacarlo del escenario, según reportes oficiales.

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