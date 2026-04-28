Soldado acusado de apostar sobre captura de Maduro se declara no culpable

Gannon Ken Van Dyke, el soldado estadounidense acusado de utilizar información clasificada sobre el operativo que llevó a la captura de Nicolás Maduro para obtener ganancias en la plataforma Polymarket, se declaró este martes no culpable ante un tribunal federal de Nueva York.

Van Dyke, de 38 años, compareció ante la jueza Margaret Garnett en su primera audiencia en Manhattan. La magistrada supervisará un caso que las autoridades consideran el primero en Estados Unidos por uso de información privilegiada en los llamados mercados de predicción.

El militar enfrenta cinco cargos federales, entre ellos fraude con materias primas, fraude electrónico, uso indebido de información gubernamental confidencial y transacciones monetarias ilegales.

Según la acusación, Van Dyke participó en la planificación y ejecución de la operación que culminó con la captura de Maduro el 3 de enero. Entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, habría apostado cerca de $33,000 dólares en contratos vinculados a Venezuela en Polymarket.

Las autoridades sostienen que esas apuestas, realizadas sobre eventos considerados poco probables en ese momento, le reportaron ganancias netas superiores a $400,000 dólares.

Polémica con los mercados predictivos

El Departamento de Justicia presentó los cargos la semana pasada, en lo que describió como el primer caso conocido de tráfico de información en una plataforma de mercados predictivos, donde los usuarios apuestan sobre el resultado de acontecimientos reales.

Además del proceso penal, Van Dyke enfrenta una demanda civil presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), que también calificó el caso como un precedente.

La agencia señaló que es la primera vez que aplica en este ámbito la llamada “regla de Eddie Murphy”, una disposición que prohíbe negociar con productos básicos utilizando información clasificada del gobierno.

Van Dyke fue arrestado el viernes en Carolina del Norte, donde está destinado en una base militar. Posteriormente quedó en libertad tras pagar una fianza de $250,000 dólares y aceptar restricciones de viaje dentro de Estados Unidos.

Polymarket, la plataforma donde se realizaron las apuestas, informó a las autoridades sobre la actividad sospechosa y colaboró con la investigación. Su director ejecutivo, Shayne Coplan, aseguró que este tipo de alertas se producen con regularidad.

Otra plataforma del sector, Kalshi, también reveló que bloqueó a Van Dyke e impidió que abriera una cuenta en su servicio.

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