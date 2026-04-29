El Atlético resiste ante el Arsenal y deja abierta la semifinal de la Champions League

El Atlético de Madrid y el Arsenal firmaron tablas (1-1) este martes en un Estadio Metropolitano que volvió a ser determinante para la supervivencia rojiblanca en la UEFA Champions League. A pesar de comenzar con el marcador en contra, el equipo de Diego Pablo Simeone logró igualar la contienda y poner en aprietos al conjunto de Mikel Arteta.

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El encuentro, planteado como una partida de ajedrez táctica entre Simeone y Arteta, se rompió al borde del descanso. Una imprecisión en la salida de balón permitió al Arsenal desplegar su calidad a través de Odegaard y Zubimendi, culminando en una acción donde Viktor Gyökeres cayó en el área tras un contacto con Hancko. El colegiado Danny Makkelie señaló un penalti que el propio delantero sueco transformó en el 0-1 en el minuto 44.

Tras el paso por vestuarios y pese a la baja por molestias de Giuliano Simeone, el Atlético mostró su versión más ambiciosa. La insistencia tuvo premio en el minuto 55, cuando Julián ‘La Araña’ Álvarez devolvió la igualdad al marcador desde el punto de penalti, desatando la euforia de los casi 70,000 espectadores presentes.

El tramo final del partido fue un monólogo de intenciones del Atlético. Antoine Griezmann estuvo a punto de firmar la remontada con una volea que se estrelló en el larguero, mientras que Lookman dispuso de una ocasión clara que David Raya logró neutralizar. El Arsenal, que realizó una inversión superior a los 300 millones de euros en verano para reforzar su plantilla, se vio obligado a replegarse ante el empuje local, terminando el partido con cambios defensivos para asegurar el empate.

La eliminatoria se decidirá el próximo martes en Londres. El Atlético viajará con la convicción de que su carácter y personalidad pueden superar el favoritismo del Arsenal en su feudo, especialmente tras un final de partido agónico donde el VAR intervino para rectificar un segundo penalti inicialmente señalado a favor del equipo inglés sobre Eberechi Eze.

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