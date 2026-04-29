Qué pasa si mezclas viagra con antidepresivos: médicos advierten

Si eres una persona con disfunción eréctil, que a su vez toma antidepresivos recetados por un médico especializado, debes saber que el viagra podría no ser la mejor opción para ti. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) informó sobre un nefasto error farmacéutico que mezcló ambos tipos de tratamiento y obligó al retiro del mercado.

A través de un comunicado emitido en 2020, la agencia detalló que la combinación errada fue de sildenafilo; componente activo del viagra, y trazodona, un antidepresivo de segunda generación. Aunque pocos pacientes lo saben, esto puede derivar en complicaciones leves, pero también muy serias.

Lee también: 3 medicamentos que jamás debes mezclar con viagra: advierten médicos

Qué le pasa a tu cuerpo al combinar viagra con antidepresivos

El principal problema radica en cómo interactúan ambos medicamentos dentro del organismo. El sildenafilo actúa dilatando los vasos sanguíneos para facilitar la circulación, mientras que algunos antidepresivos también pueden influir en la presión arterial y en el sistema nervioso central.

Cuando se combinan, el efecto puede potenciarse de forma descontrolada. Esto puede provocar una caída brusca de la presión arterial, lo que se traduce en mareos intensos, debilidad e incluso desmayos. En ciertos casos, esta disminución puede comprometer el flujo sanguíneo hacia órganos vitales.

Además, la mezcla puede intensificar efectos secundarios comunes de los antidepresivos. Entre ellos se encuentran la somnolencia, la sedación, la visión borrosa y el estreñimiento. Aunque estos síntomas pueden parecer manejables por separado, juntos aumentan el riesgo de accidentes, especialmente en personas mayores.

En este grupo, la combinación puede afectar la coordinación y el equilibrio, incrementando la posibilidad de caídas. También puede dificultar actividades cotidianas como conducir o manejar maquinaria.

Es posible mezclarlos, bajo estricta supervisión médica

En algunos casos, un médico puede evaluar la posibilidad de ajustar dosis o elegir alternativas más seguras. No todos los antidepresivos tienen el mismo nivel de interacción, pero eso no significa que la combinación sea libre de riesgo.

Los especialistas coinciden en una recomendación clave: nunca mezclar estos medicamentos sin indicación médica. Si una persona está bajo tratamiento antidepresivo y presenta disfunción eréctil, lo más adecuado es consultar para definir un plan seguro.

Sigue leyendo:

· ¿Se puede morir por tomar viagra? Expertos lo aclaran

· Qué pasa si tomas viagra sin tener disfunción eréctil: médicos advierten

· Cómo tomar viagra antes de un encuentro íntimo y qué tiempo dura su efecto