El Senado veta las apuestas en mercados de predicción para sus miembros y empleados

El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves una nueva norma que prohíbe a sus integrantes y al personal participar en mercados de predicción, una decisión que busca cerrar la puerta a posibles conflictos de interés y reforzar la confianza pública en la institución.

La medida, impulsada por el senador republicano de Ohio, Bernie Moreno, fue adoptada por unanimidad y sin votación nominal. La modificación al reglamento interno entró en vigor de inmediato.

Moreno defendió la resolución desde el pleno al advertir que la sola posibilidad de que legisladores o empleados apuesten en mercados vinculados a asuntos sobre los que podrían tener información privilegiada erosiona la credibilidad del Congreso ante los ciudadanos.

Según afirmó, la nueva regla garantiza que ningún senador pueda participar en este tipo de plataformas mientras ejerza su cargo, eliminando cualquier duda sobre un eventual aprovechamiento de información reservada.

Presión para extender la prohibición a la Cámara

La disposición aplica únicamente al Senado, aunque ya surgieron llamados para replicarla en la Cámara de Representantes. La congresista republicana por Iowa, Ashley Hinson, anunció que promoverá una iniciativa similar en la cámara baja.

Tras la aprobación, Moreno sostuvo que la decisión establece un precedente para el resto del Congreso y advirtió que cualquier investigación ética relacionada con este tipo de operaciones podría tener graves consecuencias para la carrera de un funcionario electo.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, respaldó la reforma y pidió al presidente de la Cámara, Mike Johnson, adoptar una norma equivalente.

“Jamás debemos permitir que el Congreso se convierta en un casino donde los miembros que representan al público puedan apostar en guerras, crisis económicas o elecciones que destruirían el principio mismo del gobierno representativo”, declaró el demócrata.

El sector celebra la medida en medio del escrutinio

Las principales plataformas del sector respaldaron públicamente la resolución. Polymarket señaló que sus propias reglas ya prohíben este tipo de actividad, aunque consideró positivo que esa restricción se formalice a nivel institucional.

La resolución llega en un momento de creciente vigilancia sobre el uso de información privilegiada en plataformas de predicción. En días recientes, Kalshi sancionó a tres candidatos por operar en mercados relacionados con sus propias campañas.

Además, la semana pasada fue acusado un soldado de fuerzas especiales de Estados Unidos por realizar una apuesta vinculada al futuro político de Venezuela tras, presuntamente, acceder a información clasificada.

En paralelo, el Senado analiza otra propuesta legislativa que restringiría a plataformas como Kalshi y Polymarket la oferta de contratos relacionados con eventos deportivos y juegos de azar.

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