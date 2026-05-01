Spirit Airlines al borde de cerrar: qué pasa ahora con tu boleto y tu dinero

Si tienes un vuelo con Spirit Airlines, el riesgo de perder dinero ya no es teórico.

La aerolínea de bajo costo está al borde del cierre tras fracasar en un intento de rescate de $500 millones, según reportes publicados este 1 de mayo por The New York Times y otras fuentes como Reuters y The Guardian.

En este punto, ha cambiado el escenario para miles de pasajeros en todo el país, que enfrentan posibles cancelaciones, reembolsos inciertos o la necesidad de pagar otro boleto de último momento.

En el peor de los casos, recuperar el dinero pagado por un boleto puede convertirse en un proceso largo y sin garantías.

Dos quiebras, un intento fallido de rescate y el precio del combustible como detonante

Spirit lleva dos procesos de quiebra en menos de dos años, La aerolínea entró al Capítulo 11 por primera vez en noviembre de 2024 y logró salir en marzo de 2025, pero nuevamente tuvo que someterse a un nuevo proceso en agosto de 2025.

El 24 de febrero de 2026 anunció un acuerdo con sus acreedores para reducir su deuda de $7,400 millones a $2,100 millones y salir del proceso judicial en el verano, según Reuters. Sin embargo, el alza en el precio del combustible al doble, derivada del conflicto en Irán, destruyó sus proyecciones financieras.

Spirit tenía un saldo de caja de apenas $337 millones a finales de 2025, y los analistas de JPMorgan calcularon que los costos adicionales por combustible superarían esa cantidad, según CNBC.

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