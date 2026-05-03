Colman Domingo encontró comprador para su casa en California

El actor Colman Domingo está teniendo un buen 2026, pues acaba de estrenar dos proyectos en los que participa: “Michael” y “Euphoria”. Además, cerró la venta de su casa en California por más de lo esperado.

La propiedad entró al mercado de bienes raíces en marzo de este año por $2 millones de dólares, y ahora se ha informado que la venta se cerró por $2.13 millones de dólares. El actor y su esposo compraron el lugar en 2018 por $1.5 millones de dólares.

Esta casa está ubicada en Downey, California, y cuando entró al mercado llamó la atención porque el mismo Domingo se encargó de hacer el anuncio a través de su cuenta de Instagram. En ese momento, destacó lo importante que fue la propiedad para él en los últimos años: “hay recuerdos de fiestas en piscina, celebraciones, momentos tranquilos de soledad y pura alegría”, escribió.

Por ahora no se tiene información sobre el nuevo propietario de la casa, lo que sí es cierto es que podrá disfrutar de 3,450 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cinco baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, disponible en la página web de Sotheby’s International Realty, se asegura que esta es “la joya de la corona del barrio, distinguida por su excepcional procedencia y su cuidadosa conservación”.

La construcción de la casa data de los años 60, aunque las reformas y el mantenimiento hecho en los últimos años la mantienen en perfecto estado.

Una de sus características principales es que aún mantiene muchos de los arreglos originales, como por ejemplo cocina de teca, gabinetes a medida y muebles empotrados de la década de 1960, paneles de madera, paredes de vidrio, techos estilo catedral con vigas y más.

Además, esta propiedad también está rodeada de áreas verdes que permitirán a sus nuevos dueños e invitados disfrutar al aire libre de la piscina, área de spa, terraza, comedor y otros espacios.

Mientras que Domingo cierra la venta de la propiedad, el actor puede ser visto interpretando a Joe Jackson, padre de Michael Jackson, en la película biográfica que se estrenó en cines la semana pasada y que ha tenido muy buen recibimiento del público.

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