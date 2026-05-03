El Tottenham sale del descenso tras vencer al Aston Villa

Tras una crisis institucional que casi se convertía en un desastre, el Tottenham tuvo un giro argumental en la zona baja de la tabla tras llevarse una victoria vital por 2-1 ante el Aston Villa, abandonando los puestos de peligro y hundiendo las esperanzas de su rival de asegurar la Champions League de forma anticipada.

Bajo la batuta de Roberto De Zerbi, los Spurs exhibieron una versión irreconocible, marcada por una presión asfixiante y una recuperación de posesión que recordó a la mejor etapa del técnico italiano en Brighton, logrando su mejor actuación de la temporada en el momento más crítico.

La derrota del West Ham ante el Brentford el pasado sábado había dejado la puerta abierta para que el Tottenham escapara del abismo, y el equipo no desaprovechó la oportunidad. Con un Conor Gallagher imperial en el centro del campo y el olfato goleador de Richarlison, el conjunto londinense dejó el encuentro prácticamente encarrilado en la primera mitad.

A pesar de la ventaja de dos goles, el Tottenham tuvo que sufrir en el tramo final cuando Emi Buendía recortó distancias con un cabezazo en el tiempo añadido. Sin embargo, la resurrección de los locales no fue suficiente para evitar que los tres puntos se quedaran en casa.

Con este resultado, el Tottenham se sitúa un punto por encima del West Ham a falta de tres jornadas, convirtiéndose en el favorito para evitar el descenso si logra mantener este nivel en sus próximos compromisos, empezando por el duelo del lunes contra el Leeds United.

Por su parte, el equipo de Unai Emery atraviesa su momento más delicado de la campaña tras encadenar tres derrotas consecutivas en todas las competiciones. Aunque se mantienen a seis puntos de ventaja del Bournemouth, la actuación apática en Londres enciende las alarmas de cara al trascendental partido de vuelta de semifinales europeas el próximo jueves.

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