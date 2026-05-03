Empresario boricua encabeza oferta de $3,900 millones de dólares para comprar San Diego Padres

La MLB se prepara para una de las transacciones más grandes de su historia. El empresario boricua José E. Feliciano encabeza una oferta de $3,900 millones de dólares para adquirir a los San Diego Padres, en un acuerdo ya anunciado por la franquicia y reportado inicialmente por ‘The Wall Street Journal’.

El equipo confirmó que alcanzó un acuerdo preliminar con un grupo inversor liderado por Feliciano y por la emprendedora y filántropa Kwanza Jones.

El actual propietario, John Seidler, aseguró en un comunicado que el proceso fue altamente competitivo y expresó su entusiasmo por el avance de la operación.

The Padres announced the sale of the team to José E. Feliciano and his wife, Kwanza Jones, contingent upon the approval of MLB owners.



Statements … pic.twitter.com/gXrUQLP0ga — Alden González (@Alden_Gonzalez) May 2, 2026

La cifra propuesta supera ampliamente el récord previo de la liga, establecido en 2020 cuando los New York Mets fueron vendidos por $2,400 millones de dólares.

Aunque el acuerdo está sujeto a los trámites habituales, la venta deberá recibir la aprobación formal de la MLB en su reunión programada para junio.

Feliciano, empresario estadounidense de origen puertorriqueño y copropietario del Chelsea, lidera el grupo comprador junto a Jones, quien cuenta con una trayectoria destacada en el ámbito artístico, empresarial y filantrópico en Estados Unidos.

El movimiento llega en un momento de estabilidad deportiva para la franquicia. Los Padres han clasificado a la postemporada en cuatro de las últimas seis campañas.

En asistencia, el impacto también ha sido notable: Petco Park registró llenos constantes y se ubicó como el segundo estadio con mayor concurrencia en la MLB durante los últimos dos años.

El proceso de venta comenzó en noviembre, tres años después del fallecimiento de Peter Seidler, quien había encabezado el grupo propietario. La familia adquirió la franquicia en 2012 por $800 millones de dólares, una cifra que ahora prácticamente se multiplica por cinco.

En el terreno de juego, San Diego mantiene un rendimiento competitivo esta temporada. El equipo ocupa actualmente la quinta posición de la Liga Nacional y es segundo en su división, con marca de 19 victorias y 12 derrotas.



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