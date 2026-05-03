Identificaron a los jugadores de pickleball que murieron en un accidente aéreo de camino a un torneo en Texas

Cuatro jugadores de pickleball que se dirigían a un torneo en Texas, murieron en un accidente aéreo la noche del pasado jueves. Ahora, se han revelado los nombres de los deportistas y el piloto.

A bordo de la aeronave estaban los jugadores del Amarillo Pickleball Club: Hayden Dillard, Seren Wilson, Brooke Skypala y Stacy Hedrick, todos de Amarillo, Texas, junto con el piloto Justin Appling, que también era jugador de pickleball.

😢 FIVE PICKLEBALL PLAYERS KILLED IN TEXAS PLANE CRASH EN ROUTE TO TOURNAMENT



WIMBERLEY, Texas — Five members of a Texas pickleball community were killed after a small plane crashed in the Hill Country late Thursday night, authorities confirmed.



The aircraft, a Cessna 421C,… pic.twitter.com/bDn0z4j5TS — Abby Blabby (@AbbyLynn0715) May 2, 2026

Wilson, la más joven, era una tenista consumada En 2022, fue campeona estatal del equipo de tenis de la Liga Interescolar Universitaria, según el club de refuerzo de tenis de Amarillo High School, donde se graduó.

La noche del pasado jueves, una aeronave Cessna 421C que había despegado de Amarillo rumbo al Aeropuerto Nacional de New Braunfels comenzó a comportarse de forma errática antes de desaparecer del radar.

Minutos después, se estrelló en un área boscosa de Wimberley, a unos 80 millas al suroeste de Austin. El piloto y los cuatro pasajeros, todos miembros del Amarillo Pickleball Club, murieron en el lugar.

Tragic plane crash in Texas kills entire pickleball team



A small Cessna went down en route from Amarillo to New Braunfels. Five players and the pilot were on board — no one survived.



Pilots nearby and air traffic control reported unusual maneuvers before the aircraft… pic.twitter.com/nPoYRuLdgh — NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2026

Un segundo avión, que viajaba al mismo torneo, logró aterrizar sin problemas. Según los reportes la aeronave volaba de manera errática antes de caer en medio de nubosidad y vibraciones.

Esto activó una señal de emergencia, lo que ayudó a ubicar el lugar del impacto. Testigos escucharon un estruendo y sintieron vibraciones en sus casas. La avioneta quedó completamente destruida y sufrió un incendio posterior al impacto.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y los investigadores de la Administración Federal de Aviación (FAA) asumieron la investigación para determinar la causa exacta.



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