Lionel Messi fue el invitado de lujo en un GP de Miami dominado por Mercedes

Tras una amarga derrota liguera el sábado ante Orlando City (3-4), Lionel Messi se dejó ver este domingo en el Gran Premio de Miami, la cuarta cita del calendario de Fórmula 1.

El astro argentino, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, fue la figura central de una parrilla plagada de celebridades que incluyó a leyendas como Rafael Nadal, Jon Rahm y Shaquille O’Neal.

Messi centró su visita en el garaje de Mercedes, escudería que atraviesa un momento dulce tras un inicio de temporada atípico. Allí, el “10” se fotografió con el joven prodigio italiano Andrea Kimi Antonelli, actual líder del Mundial, e incluso se sentó a los mandos de su monoplaza antes de que este partiera desde la pole position. También compartió momentos con el británico George Russell, quien arrancó desde la quinta plaza.

Este Gran Premio de Miami supone el regreso de la máxima categoría tras un parón forzado. Debido al conflicto bélico en Irán, la FIA se vio obligada a suspender los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí, haciendo que esta sea la primera carrera desde el GP de Suzuka celebrado en marzo.

Dominio de Antonelli y puntos para Colapinto

La presencia de Messi en el paddock parece haber llevado buen augurio a Mercedes, ya que Andrea Kimi Antonelli logró su tercera victoria consecutiva de la temporada tras un GP de Miami impecable, en la que supo gestionar la presión de los McLaren para fortalecer su liderato en el Mundial de la máxima categoría.

El 10 también pudo haber envalentonado a Franco Colapinto, quien realizó una carrera excepcional al volante de su Alpine. El joven argentino logró finalizar en la octava posición, sumando puntos valiosos y superando en pista a Carlos Sainz.

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