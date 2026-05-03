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North West, hija de Kanye West y Kim Kardashian, lanzó un EP de rap-rock

Con solo 12 años, North West incursionó en la música con el lanzamiento de un EP de seis canciones

North West es la primera hija de Kim Kardashian y Kanye West.

North West es la primera hija de Kim Kardashian y Kanye West. . Crédito: Evan Agostini | AP

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Por  Sarahí Gómez Esaa

North West, hija mayor de la empresaria Kim Kardashian y el rapero Kanye West, debutó en la música con su EP  “N0rth4evr”. La joven de 12 años lanzó el primer álbum de su carrera basado en una mezcla entre rap y rock. 

La joven artista sigue los pasos de su padre explorando melodías con influencia del rap, rock, emo y con letras que hacen referencia a las marcas de lujo, el dinero, las riquezas y más. Kanye West es uno de los máximos exponentes del rap, y ha ganado 24 premios Grammy. A pesar de la cancelación que está viviendo el rapero actualmente por sus comentarios antisemitas, su primogénita está decidida a hacer su camino en la música. 

El álbum debut de North West cuenta con seis canciones, las cuales son: 

  • H0w sh0uld ! f33l
  • D!e
  • #N0rth4evR
  • Th!s tim3
  • W0ah
  • Aishite (愛して)

Esta no es la primera vez que North West incursiona en la música. La joven artista colaboró con el grupo de rap ¥$ compuesto por Kanye y Ty Dolla Sign en el tema TALKING. Junto a su hermana Chicago, North colaboró en una canción de  ¥$ VULTURES 2, BOMB. 

En febrero de 2026, la adolescente lanzó su primera canción en solitario PIERCING ON MY HAND , en la cual aparece también como productora. 

En enero, North West acompañó a su papá en su concierto de 40.000 personas en la Plaza de Toros Monumental de Tijuana con la primera actuación en vivo de “Piercing on My Hand”, y el 1 de abril se presentó ante 70.000 asistentes en el SoFi Stadium de Los Ángeles. 

Para promocionar su álbum, North West organizó un pop-up en la tienda de Complex LA en Fairfax. En este evento sus fans tenían la posibilidad adquirir vinilos exclusivos, merchandising y acceder a contenido visual inmersivo. Además, contó con una aparición sorpresa de Kanye West para apoyar el lanzamiento de su hija. Al evento también asistió su madre, Kim Kardashian, y la esposa de su padre, Bianca Censori. 

Próximamente, North West se presentará en solitario en junio en el festival Lyrical Lemonade Summer Smash en Illinois

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