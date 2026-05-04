Una de las estrategias fundamentales para evitar y prevenir la enfermedad renal crónica (ERC) es llevar una dieta baja en proteínas, en especial carnes rojas, según estudios sobre los efectos de este tipo de alimentación sobre la función renal en pacientes con ERC, publicado por Oxford Academic en 2025.

La ERC es una de las afecciones que va en aumento a nivel mundial. Investigaciones actuales han asociado el nivel adquisitivo con un alto consumo de carne y el desarrollo de enfermedades del riñón.

Estos hallazgos sugieren la necesidad de intervenciones de salud pública específicas, en particular orientación dietética para poblaciones de alto riesgo, como los hombres y los residentes de grupos con un alto índice socioeconómico, destaca una investigación publicada por PubMed.

En Estados Unidos, la Enfermedad Renal Crónica (ERC) predomina en personas de 65 años o más (34%), en comparación con adultos de 45 a 64 años (13%) o de 18 a 44 años (6%), según el más reciente informe de 2026 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El informe revela que más de 1 de cada 10 adultos (14%) mayores de 18 años —lo que representa a 37 millones de personas— padecen enfermedad renal crónica.

Esta cifra aumenta drásticamente en personas con diabetes, donde se estima que aproximadamente 4 de cada 10 adultos (38%) de 18 años o más con diabetes (diagnosticada o no diagnosticada) padecen ERC.

Además, se estima que alrededor de 5 de cada 10 adultos (49%) de 18 años o más con diabetes tipo 1 padecen enfermedad renal crónica (ERC).

Evidencia científica: lo que dicen los grandes estudios

Una revisión realizada de 47 estudios evaluó los efectos de una dieta baja en proteínas sobre la función renal en personas con enfermedad renal crónica. Se realizaron búsquedas de estudios relevantes sin limitaciones a través de bases de datos como PubMed, Scopus, Web of Science y Google Scholar, abarcando hallazgos hasta junio de 2023.

Las dietas bajas en proteínas pueden reducir los niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c) y fósforo, disminuyendo el riesgo de una enfermedad renal terminal en pacientes con ERC.

Otros beneficios metabólicos clave incluyen:

Equilibrio del pH: ayuda a mantener el equilibrio de la acidez en la dieta.

ayuda a mantener el en la dieta. Depuración: contribuye a bajar los niveles de toxinas urémicas .

contribuye a . Control mineral: mejora y estabiliza los niveles de fósforo en pacientes con enfermedad renal.

Alternativas saludables: sustitutos que protegen tu organismo

Una forma sencilla de disminuir el consumo de carnes rojas sin afectar los niveles nutricionales es aumentando el consumo de legumbres, granos o lácteos bajos en grasa, lo cual reduce hasta un 15-28% las probabilidades de ERC.

Además, entre los hallazgos más destacados del estudio se incluyen un aumento de la tasa de filtración glomerular y una disminución de los niveles de albúmina sérica, nitrógeno ureico en sangre y bicarbonato, aunque la certeza de la evidencia es baja. Asimismo, las LPD (Low Protein Diets) muestran beneficios significativos.

Finalmente, el estudio indica que una baja ingesta de proteínas tiene un impacto positivo en la disminución de la proteinuria, (cuando baja la presión del riñón y se evita que las proteína pasen directo a la sangre), la urea en orina y la hormona paratiroidea (PTH) encargada de regular el calcio y el fosforo en el cuerpo.

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