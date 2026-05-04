EE.UU. facilita tránsito de dos buques en Ormuz como parte del “Proyecto Libertad”

El Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) confirmó este lunes que escoltó exitosamente dos navíos comerciales con bandera estadounidense a través del estrecho de Ormuz sin recibir represalias por parte de Irán.

En un comunicado oficial, el mando militar afirmó que “destructores lanzamisiles de la Armada de Estados Unidos operan actualmente en el golfo Arábigo tras cruzar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad”.

La institución también subrayó que sus efectivos “están ayudando activamente en los esfuerzos para restablecer el tránsito de la navegación comercial” en una zona donde circula el 20% del petróleo mundial, informó EFE.

El despliegue operativo representa la fase inicial del Proyecto Libertad, una misión de protección naval ordenada por el presidente Donald Trump para restablecer el tráfico marítimo en esta ruta crítica, actualmente afectada por un bloqueo iraní.

Alcance y logística de la operación naval

La misión fue activada tras el anuncio del presidente Trump en su plataforma Truth Social, donde señaló que diversos países solicitaron la intervención de Estados Unidos para garantizar la seguridad de sus embarcaciones.

Para cumplir con los objetivos del Proyecto Libertad, el Centcom ha movilizado un contingente masivo que incluye 15,000 efectivos militares, más de 100 aeronaves, vehículos aéreos no tripulados y embarcaciones de guerra. Estas acciones se ejecutan mientras Washington mantiene un cerco naval sobre los puertos de Irán desde el pasado 13 de abril como medida de presión en medio de un estancamiento en las negociaciones diplomáticas.

EE.UU. niega haber recibido ataques de Irán

Respecto al éxito del primer cruce, el mando militar destacó que “como primer paso, dos buques mercantes con bandera estadounidense han cruzado con éxito el estrecho de Ormuz y continúan su travesía con seguridad”.

Por otro lado, las autoridades norteamericanas negaron categóricamente haber sufrido ataques por parte de fuerzas iraníes, aclarando que “ningún navío estadounidense ha sido alcanzado”, frente a reportes de la agencia Fars que indicaban el uso de misiles contra su flota. En respuesta, fuentes militares informadas señalaron a la agencia Tasnim que la república islámica permanece alerta, y advirtió que “los estadounidenses saben que Irán no permitirá la intimidación de Trump ni de las fuerzas estadounidenses”.

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