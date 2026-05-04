Zayn Malik canceló todos sus shows en Estados Unidos

El pasado viernes, Zayn Malik hizo pública la decisión de cancelar algunas de las fechas programadas para su “KONNAKOL Tour”. Este anuncio lo hace semanas después de que tuviera que cancelar varios de sus compromisos al ser hospitalizado.

Hasta la fecha, el exintengrante de One Direction no ha dado información sobre la razón por la que tuvo que ser hospitalizado, pero todo indica que la nueva cancelación de shows tiene que ver con lo mismo.

“KONNAKOL Tour” comenzará el próximo 23 de mayo en Londres, Reino Unido, y continuará hacia Latinoamérica con fechas confirmadas en México, Chile, Argentina, Brasil y Perú. Lo que se ha eliminado de la gira son las fechas en Estados Unidos.

El anuncio lo hizo a través de historias de Instagram, explicando a sus fanáticos la decisión: “Muchísimas gracias por todo el apoyo y el cariño que me han demostrado con el lanzamiento del álbum y, sobre todo, por su cariño, sus oraciones y sus buenos deseos para mi salud. Lo he sentido y ha significado muchísimo para mí. He estado en casa recuperándome y estoy bien; estaré mejor y más fuerte que antes. He tenido que reorganizar mi agenda para los próximos meses y reducir el número de conciertos de la gira”.

El músico tampoco ha incluído fechas de su gira en Europa, además de los dos shows que tienen programados en Inglaterra.

Por ahora no se ha explicado si los shows en Estados Unidos serán reprogramados para el año que viene o si definitivamente no serán parte de esta gira que lleva el nombre del álbum que el músico británico lanzó en abril de este año. Hay que recordar que durante su carrera como solista, Malik ha publicado cinco álbumes, siendo “Mind of Mine” (2016) el más popular de todos.

Por otro lado, Malik también se prepara para protagonizar una serie documental junto con Louis Tomlinson, quien también fue su compañero en One Direction. Este es un proyecto de Netflix y en él se verá a las dos estrellas haciendo un viaje por las carreteras de Estados Unidos. Aún no se ha informado cuándo se pretende estrenar en la plataforma.

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