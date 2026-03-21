Hispano mató a un inmigrante “al azar” en medio de despecho amoroso: confesión en Nueva York

Luis Gil fue sentenciado a 18 años de cárcel tras declararse culpable de matar al inmigrante guatemalteco Hugo René Morales Maxia en un ataque al azar en Manhattan (NYC).

Gil, ahora de 21 años, recibió la condena el jueves en el Tribunal Supremo de Manhattan de manos de la jueza Cori Weston, después de que declararse culpable en octubre de apuñalar mortalmente a Morales Maxia la madrugada del 13 de julio de 2023 cerca del Muelle 84 (Pier 84) en el West Side de Manhattan, entre el terminal de Circle Line y el USS Intrepid.

En el momento del crimen Gil era un adolescente de 18 años. Posteriormente confesaría a la policía que estaba furioso por haber sido rechazado por una mujer con la que tenía un interés romántico, y descargó su ira contra Morales -un completo desconocido de 35 años-, quien acababa de recostar la cabeza para descansar en un banco junto al río, llevando consigo en una mochila todas las pertenencias de su vida.

Antes de que la jueza Weston dictara sentencia, la fiscal adjunta Sarah Khan expresó su deseo de que Gil supiera lo que un aterrorizado Morales les dijo a los agentes de policía que acudieron al lugar de los hechos después de que el agresor huyera, recordó Daily News.

Morales llevaba unos 16 años luchando por alcanzar el sueño americano, ahorrando las ganancias de su trabajo como chef y en la construcción para edificar un hogar digno para sus padres en el altiplano guatemalteco, según relataron sus seres queridos en 2023.

En las horas previas a su insensato asesinato, Gil se dejó llevar por la ira a causa de una mujer que lo había rechazado y juró apuñalar al primer hombre que se cruzara en su camino, tal como informó anteriormente. El desprevenido Morales se recostó en un banco cercano al lugar donde Gil se encontraba sentado con un grupo de amigos; Morales ignoró a Gil cuando él se le acercó y comenzó a hostigarlo colocando su mochila junto a los pies de la víctima y caminando por encima del banco, según admitió el acusado como parte de su acuerdo de culpabilidad.

El viaje de la víctima en busca de una vida mejor para sus padres fue una travesía solitaria, comentó un amigo suyo de la infancia. Pasó 16 años sin ver a su familia y tenía una hermana menor a la que nunca llegó a conocer. “Hugo estaba solo aquí. No tenía familia aquí”, afirmó en 2023 su allegado del mismo apellido, Óscar Morales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja en homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, en violencia callejera y doméstica, así como dentro de establecimientos comerciales, en el transporte público y áreas de cajeros automáticos ATM.

Esta semana dos adolescentes de 17 años fueron apuñalados tras una discusión en un autobús MTA en El Bronx (NYC). Previamente el lunes una madre hispana fue acuchillada varis veces al azar cuando esperaba el bus en Queens (NYC) y luego un adolescente se entregó como sospechoso después de intentar huir a Perú, su país natal.

A principios de este mes George Dourdounas murió acuchillado a los 75 años durante una disputa entre vecinos en Queens (NYC). En enero Josué Arturo, adolescente de 17 años, murió tras apuñalado en el cuello a media tarde en una calle cerca de su casa en ese mismo condado.

En diciembre Shashamanie Thompson, madre de 30 años, fue apuñalada mortalmente en el ascensor de su edificio en El Bronx (NYC) en una aparente pelea vecinal sobre su perro, que solía estar en el pasillo, según informaron los fiscales.