Angelina Jolie pone en venta su mansión en Los Ángeles

La actriz Angelina Jolie ha decidido que es momento de deshacerse de la mansión que tiene en Los Feliz, California, y que en el pasado perteneció al cineasta Cecil B. DeMille. Jolie espera recibir $29.85 millones de dólares.

Esta propiedad entra al mercado meses después de que la actriz de 50 años declarara que no reconocía Estados Unidos y que ha considerado mudarse a otra parte del mundo. “Creo que estos son tiempos tan graves que debemos tener cuidado de no decir las cosas a la ligera. Así que tendré cuidado en una conferencia de prensa… Pero estos son tiempos muy, muy difíciles”, declaró el año pasado.

Jolie espera recibir mucho más que los $24.5 millones de dólares que ella invirtió por el sitio en 2017, justamente un año después de su separación de Brad Pitt. Al haberla comprado después del divorcio, esta propiedad no estuvo involucrada en la batalla legal que ambos actores han tenido por las propiedades que adquirieron durante su matrimonio.

Además de su relación con Jolie, esta propiedad resalta en el mercado por haber sido hogar de DeMille desde 1916 hasta su muerte en 1959, incluso fue mencionada en el libro biográfico “Empire of Dreams: The Epic Life of Cecil B. DeMille”, publicado en 2010.

La construcción de esta propiedad data de los años 20 y ocupa un lote de casi dos acres. En el listado, disponible en la página web de Sotheby’s International Realty ? Beverly Hills Brokerage, se asegura que esta es una “oportunidad única para poseer una parte de la historia de Hollywood”.

Sobre su estructura, dice que es una “mansión de altos muros” que “se erige como una piedra angular del legado arquitectónico y cultural de Hollywood”.

La casa principal tiene una extensión de 11,000 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, 10 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Sobre el estilo de la vivienda dice que “esta unión de arte y visión transformó la propiedad en una obra maestra singular, que encarna el glamour y la fuerza creativa de la Edad de Oro de Hollywood”.

Al exterior, esta propiedad cuenta con extensas áreas verdes con jardinerias, piscina, terraza, área de spa, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

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