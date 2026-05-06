Conoce a los ocho nominados de la duodécima en “La Casa de los Famosos 6”

Nuevamente la ruleta del destino fue la principal protagonista de cara a la placa de nominados en esta décimo segunda semana de “La Casa de los Famosos 6” y un total de ocho participantes están en riesgo de eliminación, luego de realizar esta dinámica.

Después de la conocida nominación de Josh y Celinee Santos desde este martes, ahora se le suman los nombres de: Lorena Herrera, Veronica, Horacio, Stefano, Fabio y Sandra.

Hay una división evidente en cuanto a equipos se refiere y ahora el que siga el camino de “El Divo“, reciente eliminado, puede depender de la votación del público, aunque todavía uno de esos ocho habitantes podría regresar a la inmunidad en el reto de salvación.

De los que son miembros de la placa en esta semana, repite Celinee, también Fabio, Horacio y Stefano. Josh, tuvo el liderazgo de la semana previa y el resto de las nominadas se debe a nombres de las nuevas integrantes del cuarto fuego.

Yoridan es el líder de la semana

La otra novedad de la duodécima semana se conoció este martes con Yoridan obteniendo grandes privilegios, principalmente la inmunidad, tras convertirse en el líder de la semana, teniendo la misión de tomar mayor protagonismo.

La dinámica con los nuevos personajes que se sumaron a la casa sigue cambiando y aunque hace un par de semanas parecía que la tensión se iba a reducir, en estos momentos está ocurriendo todo lo contrario, con enfrentamientos verbales de forma frecuente. No obstante, en la mayoría se ve involucrado Josh, a quien aparentemente le es difícil ceder en cualquier discusión.

¿El próximo eliminado saldrá de los “Guerreros de la luz”?

Aunque no será hasta el próximo cuando se dé a conocer al próximo participante eliminado, muchos seguidores prevén que se tratará de un miembro del cuarto agua para que la diferencia en cuanto al número de participantes no sea tan amplia sobre el “Team Tierra“.

Recuerda que puedes ayudar a tu participante favorito a salvarse ingresando en la página web oficial de Telemundo, para luego hacer clip a la pestaña de “La Casa de los Famosos” y seleccionar al habitante que deseas salvar.

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